Sálih Muslim odjel z Česka, podle advokáta zůstává v EU, jak slíbil soudu

Kurdský politik Sálih Muslim (67), jenž byl o víkendu zadržen českou policií v Praze a soud ho následně odmítl poslat do Turecka, které žádá jeho vydání, je již mimo území ČR. Právu to ve středu potvrdil jeho advokát Miroslav Krutina. Do které země a kdy Muslim odjel, ale neví, podle právníka má nabitý program a naplánované schůzky s politiky, se kterými chce řešit téma boje proti Islámskému státu a situaci Kurdů v jeho rodné Sýrii.