Sakrální památka z poloviny 19. století stojí na nenápadném místě u zahrádkářské kolonie na okraji obce. Ta je také jejím vlastníkem. Trestní oznámení na Marcina podal přímo starosta Rostislav Doležal.

„Musel jsem konat z úřední povinnosti. Probíralo se to na veřejné schůzi, kde hodně lidí dalo najevo nespokojenost s nabarveným křížem a požadovalo nápravu. Vím, že nešlo o žádný chuligánský čin, že to pan Marcin udělal v dobré víře a chtěl památku vylepšit. Bohužel to provedl neodborně a napáchal tím víc škody než užitku,“ reagoval starosta.

Zapatlaná písmena



Upozornil třeba na to, že pod vrstvou barvy zmizel hlavní nápis Pochválen buď Ježíš Kristus. „Písmena jsou úplně zapatlaná. To nemluvím o žulovém podstavci, který právě tou svojí omšelostí dělá památku tak krásnou,“ vypočítával Doležal.

Boží muka, která obviněný muž podle svých slov zvelebil.

FOTO: Patrik Biskup , Právo

Překvapený byl ale z toho, že policisté Marcina obvinili z trestného činu. „Čekal jsem, že tu záležitost posoudí maximálně jako nějaký přestupek. Vůbec jsem nepočítal s tím, že by to mohlo skončit u soudu,“ pokračoval starosta s tím, že jej celá věc mrzí i toho důvodu, že Marcin v obci výrazně pomohl lidem při povodni před dvěma lety.

Kámen ze srdce starostovi spadl, když se jeden z místních občanů za obviněného muže zaručil a slíbil, že kříž dají společně do původního stavu. „Já teď můžu panu Marcinovi slíbit, že ho za to nezavřou. Jako obec jsme se nepřipojili k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody,“ uzavřel Doležal.

Policisté dospěli k závěru, že Marcin naplnil všechny znaky skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci tím, že na volně přístupném pozemku pomaloval památku bez vědomí a souhlasu jejího majitele. Sám obviněný muž při výslechu několikrát zopakoval, že neměl úmysl kříž poškodit, ale chtěl ho zkrášlit.

Stíhání podmíněně zastaveno

„Mně ani sousedům se nelíbilo, jak je zanedbaný a pokálený od ptáků. Tak jsem ho vyčistil a nabarvil. Na podstavec jsem použil fialovou, farář mi řekl, že je to barva čistoty. Když mi pak starosta řekl, že si lidé na to stěžují, přebarvil jsem ho na šedivou,“ uvedl Marcin, který v obci bydlí v jednom ze zahradních domků a boží muka má přímo za plotem. Tvrdil, že nabarvený kříž kritizují pouze zlí lidé, těm hodným se podle jeho slov líbí.

Marcin má ale šanci, že před soudem přece jen neskončí. Do případu se nyní vložilo státní zastupitelství, které jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo.

„Zohlednili jsme okolnosti případu, a zejména dohodu obviněného s poškozenou obcí o náhradě škody spočívající v uvedení památky do původního stavu,“ vysvětlila šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová s tím, že jejich rozhodnutí zatím není pravomocné.