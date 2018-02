„Může to být vlivem mrazu, i nemusí, ale může to být běžná porucha," řekla Šubová.

Provoz mezi Smíchovem a hlavním nádražím zastavila před 06:00 závada výhybky na Smíchově. Některé rychlíky od Plzně kvůli ní zakončily jízdu na Smíchově, další vlaky byly zrušeny nebo je České dráhy musely poslat odklonem přes Vršovice.

Na plzeňské trati navíc ráno na zhruba čtyři hodiny omezila dopravu prasklá kolejnice mezi pražským Radotínem a Dobřichovicemi. Vlaky tam mohly jezdit po jedné ze dvou kolejí a podle Šubové nabíraly zpoždění kolem 20 minut. Závada byla odstraněna kolem 9:00.

Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení mezi hlavním nádražím a Holešovicemi vznikají podle Šubové jen minutová zpoždění. Podle webu Českých drah se omezení dotklo dvou ranních rychlíků do Českých Budějovic, jejichž výjezdové místo dopravce přesunul z Holešovic na hlavní nádraží. Závady by mohly být odstraněny do 10:00.