Na počínání mladé šoférky upozornil policisty jeden z účastníků nebezpečného incidentu. Na videozáznamu je vidět, jak Škoda Octavia začne v nejnevhodnější chvíli předjíždět kamión přes dvojitou plnou čáru, ačkoliv řidička nemohla mít žádný přehled o situaci v protisměru. Jen díky pohotové reakci řidičů protijedoucích aut nedošlo k hromadné srážce.

„Kolem 16.30 vyjela hlídka speciální pořádkové jednotky na místo k prověření přestupku v dopravě,“ potvrdila událost policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Řidička podle mluvčí jela v osobním autě po silnici I/11 za kamiónem. „Přejela dvojitou čáru, dostala se do protisměru a svou jízdou ohrozila několik vozidel,“ popsala s tím, že věc bude oznámena správnímu orgánu jako přestupek v dopravě.

Totožnost mladé hazardérky se podařilo policistům zjistit ještě v pátek, nyní by rádi vyslechli i řidiče z vozidel, které žena svou jízdou ohrozila. Ohlásit se mohou buď na lince 158 nebo na policejním obvodním oddělení v Českém Těšíně. Pokud by se totiž prokázalo, že jízdou ženy bylo ohroženo více než sedm lidí, mohli by policisté věc překvalifikovat na trestný čin.