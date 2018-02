Kolapsu ženy v Opletalově ulici si všiml strážník obsluhující městské kamery a ihned na místo vyslal hlídku. Mezitím se k ženě seběhli lidé, kteří jí okamžitě začali poskytovat první pomoc.

„Hlídka byla na místě do dvou minut a společně s ochotným kolemjdoucím se snažili chránit ženě hlavu a to až do doby, kdy křeče ustaly a žena nabyla opět vědomí,“ řekla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Hlídka poté použila deku a izotermickou fólii, aby žena neprochladla, a po příjezdu záchranné služby ženu předala do péče zdravotníků.