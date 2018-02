Podle státního zástupce Romana Šustáčka loni v dubnu při fotbalovém zápase surově kopl do hlavy jednoho z fanoušků, který na pár minut ztratil vědomí a poté jej záchranka převezla do nemocnice s otřesem mozku. Incident se odehrál krátce po skončení utkání regionální soutěže v Kašperských Horách, kde místní klub hostil rivala z Chudenic.

Žák tvrdí, že jen chránil fanouška Chudenic Josefa Brabce, kterého měl zákeřně napadnout příznivec domácího klubu Jiří Steinbach. „Před koncem zápasu jsem vylezl na zábradlí u hřiště a křičel na rozhodčího, ať píská pořádně. Pak ke mně přišel nějaký člověk a napomínal mě, abych tady neřval jako na lesy, a taky mi řekl, ať slezu dolů,“ vybavoval si Brabec, co předcházelo samotné potyčce. S mužem se prý chvíli dohadovali. Pak se ozval hvizd, který zápas ukončil.

„Když se ozval tenhle závěrečný hvizd, odešel jsem si sednout zpátky na mez. Ten pán přišel za mnou a začal se do mě navážet, že jsem buzerant. Odpověděl jsem, že on sám je buzerant. Poté mě povalil na zem a mlátil rukama. Pak už si jen pamatuji, jak ten muž leží vedle mě, když ho David shodil,“ tvrdil Brabec.

Snažil se ho kopnout do těla

Žák přiznal, že použil úder kopem úmyslně. „V té chvíli to bylo to nejrychlejší a nejúčinnější řešení, abych zabránil útočníkovi v dalším napadání. Kop jsem se ale snažil vést na tělo. Byl to mžik, až později jsem zjistil, že jsem ho zasáhl do hlavy,“ uvedl devětatřicetiletý inspektor policejního oddělení ve Švihově.

Dodal, že chtěl co nejrychleji pomoci člověku, který byl zákeřně napaden a nemohl se bránit. To, že je policistou, nedal nikomu najevo.

„Nestihl jsem to, nebyl čas. Musel jsem jednat okamžitě. Ten útok byl intenzivní, vedený na hlavu. Reagoval jsem instinktivně, kdybych nezasáhl, mohlo dojít k závažné újmě na zdraví,“ vysvětloval soudci.

Po incidentu raději odešel z areálu. „Situace byla vyhrocená, nechtěl jsem, aby se kvůli mně strhla nějaká hromadná rvačka,“ dodal Žák, který byl už v minulosti kvůli fyzickému incidentu kázeňsky trestán.

„Bylo to za takovou pošťuchovačku na zábavě,“ upřesnil na dotaz soudce.

Steinbach ale popřel, že by Brabce mlátil. „Nejdříve jsem ho okřikl, aby na rozhodčího nepokřikoval sprostě. Začali jsme si nadávat a pak se chytili za triko. Při tom strkání jsme uklouzli a spadli na zem. Pak už si nic nepamatuju. Probral jsem se v nemocnici. Z doslechu jsem se dozvěděl, že mě někdo zkopnul,“ vypovídal Steinbach.

Svědci se u soudu shodli, že útok kopem byl brutální. „Pan obžalovaný se rozběhl a toho muže kopl zespodu do obličeje tak silně, že letěl vzduchem a z pusy mu tekly sliny. Po dopadu zůstal bezvládně ležet. Vůbec nedýchal, měl zapadlý jazyk, který mu nešel ani vytáhnout zpátky,“ upřesnila incident asi čtyřicetiletá žena s tím, že celá věc šla vyřešit jiným způsobem.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků. Starosta Chudenic Martin Dolejš Právu řekl: „Dokud nepadne pravomocný rozsudek, zdržím se komentáře. Obecně ale mohu říci, že s panem Žákem mám jen ty nejlepší zkušenosti, mohu se na něho spolehnout, a co si spolu domluvíme, taky platí.“