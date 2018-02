Lobbista si odpykává trest od 6. listopadu. Nastoupil do pražské ruzyňské věznice, ale po osmi dnech byl převezen do věznice ve Znojmě, kde byl minule v cele s dalšími pěti odsouzenými. Podle informací Práva mohl po nějaké době za mřížemi pracovat, a to dokonce i mimo areál věznice.

Dalík byl poprvé odsouzen předloni na čtyři roky. Nejvyšší soud však loni rozsudek zrušil a Dalíka propustil. V červenci jej vrchní soud znovu uznal vinným z podvodu a uložil mu pět let vězení. Státní zástupce pro něj navrhoval sedmiletý trest. Kromě toho má zaplatit čtyři milióny korun.

Lobbista Marek Dalík u pražského vrchního soudu (archivní snímek)

FOTO: Petr Horník, Právo

Lobbista po svém prvním odsouzení strávil ve vězení čas od 1. září 2016 do 12. dubna 2017, tedy něco přes sedm měsíců.

Dalík se dostal do povědomí veřejnosti zejména jako poradce někdejšího premiéra za ODS Mirka Topolánka, který kandidoval v letošních prezidentských volbách. Kriminalisté Dalíka vyšetřovali na základě svědectví bývalého zaměstnance rakouské firmy Steyr, která vojenská vozidla Pandur vyrábí.

Vinu odmítá



Podle výpovědi chtěl lobbista na schůzkách se zástupci Steyru 18 miliónů eur (cca půl miliardy korun) za to, že zakázka na nákup pandurů pro armádu bude pokračovat. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může tendr ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze.

Lobbista vinu od začátku odmítá. Nepomohla mu ale ani změna výpovědi, kdy poprvé připustil, že se na schůzce se zbrojaři o penězích jednalo. Podle něj částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely. Dalík si pak sliboval provize z toho, že bude v novém kontraktu pro Výboha zajišťovat PR služby.