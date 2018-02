„Došlo k přímému kontaktu mezi návštěvníkem a jelenem,” konstatoval Dvořák s tím, že návštěvník byl zraněn a ošetřen. „Jsme s ním od chvíle, kdy se to stalo, v kontaktu,“ dodal Dvořák.

Návštěvníci do centra mohou vstoupit, ale jelenárium se třinácti kusy zůstává uzavřené. Jelen, který útočil, bude zastřelen.

„Víme přesně, který jelen útočil. Ztratil veškerou plachost a ostych před lidmi. Jeho jednání je velmi nepředvídatelné až nebezpečné,“ konstatoval Dvořák.

Nebezpečný by byl i v přírodě

Zmínil, že tohoto jelena nejde vypustit ani do volné přírody. „Jeho chování je natolik vadné, že by mohl ohrožovat turisty a nelze jej použít ani do chovu,“ řekl Dvořák.

Pro zaměstnance parku to není zas až tak neobvyklý úkol. Ročně odstřelí přes tisíc kusů jelení zvěře, aby ochránili mladé stromky a udržovali rovnováhu ekosystému na Šumavě.

Výběh s jeleny by měl být pro návštěvníky otevřený znovu v následujícím týdnu. „Do budoucna uvažujeme o tom, že návštěvníky od výběhu budou dělit vyšší ploty,“ dodal Dvořák.