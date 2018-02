„Policie mi včera (v úterý) přivezla spis a obdržel jsem od ní návrh na podání obžaloby ve věci korupčního jednání týkajícího se ovlivňování jednoho trestního soudce u Okresního soudu v Chomutově. Stíhání se týká jak toho, kdo měl úplatek přijmout, tedy onoho soudce, tak i osoby, která měla úplatek poskytnout, což je osoba obhájce,“ řekl ve středu Právu dozorující okresní státní zástupce v Lounech Radim Dragoun.

Nováka policisté viní od předloňského března ze zneužití pravomoci a přijetí úplatku, Douchu z účastenství na prvním ze jmenovaných trestných činů, a především pak z podplacení. Soudci hrozí tři roky až deset let vězení, advokátovi a někdejšímu elitnímu policistovi jeden rok až šest let za mřížemi.

Novák je od zahájení svého stíhání dočasně zproštěn výkonu funkce soudce, a tudíž nesmí rozhodovat v žádných kauzách.

Žalobce Dragoun doplnil, že o případném podání obžaloby na oba muže rozhodne během jednoho měsíce.

Šlo o 80 tisíc

V kauze jde o případ předčasného propuštění podnikatele Tomáše Maliny a údajný úplatek ve výši 80 tisíc korun.

Douchův klient miliardář Malina býval blízkým spolupracovníkem kontroverzních podnikatelů Františka Mrázka či Tomáše Pitra. Ve vězení skončil kvůli údajné zpronevěře pohonných hmot za zhruba sto miliónů korun, které odebral od státní společnosti Unipetrol, ale už za ně prý nezaplatil. Dostal za to pravomocně pětiletý trest a povinnost zaplatit škodu téměř sedmdesát miliónů korun.

Za mříže ale nakonec zamířil později, než měl, protože do případu zasáhl v únoru 2012 kontroverzním odložením výkonu jeho trestu ze zdravotních důvodů tehdejší prezident Václav Klaus. Miliardář totiž trpí Crohnovou chorobou.

Tuto jakousi dočasnou amnestii dokonce kvůli podezření z korupce svého času prověřovala i policie, především údajné zmanipulování posudků popisujících Malinovy neduhy. Nic nezákonného ale nezjistila.

Podnikatel se nakonec vězení přece jen nevyhnul, eskorta jej za mříže odvezla v červenci 2013. Na svobodu se však dostal přesně v polovině svého pětiletého trestu počátkem ledna 2016. O jeho propuštění rozhodl právě soudce Novák, podle policie po předchozí domluvě a spolupráci s obhájcem Douchou.

Novák podle informací Práva během svého výslechu přiznal, že jeho komunikace s obhájcem (Douchou) byla nadstandardní a že možná překročila profesionální rámec, nicméně by to prý bylo maximálně kárné provinění, nikoli však zneužití pravomoci úřední osoby, ze kterého jej policie nakonec obvinila.

„Připouštím, že jsem za ním jezdil na kafe a on byl za mnou také, ale známe se s Novákem od počátku devadesátých let, kdy byl také advokátem. Jsme podle mě velice dobří známí a tykáme si,“ uvedl k tomu krátce po svém obvinění předloni na jaře Doucha.

Korupci jednoznačně odmítl

Ve středu dodal, že i nadále jakékoli korupční jednání „jednoznačně“ odmítá. S návrhem policistů na obžalobu ale nicméně počítal.

„Byli jsme nedávno studovat spis, takže nynější postup policie je další logický krok. Výsledky vyšetřování však potvrzují, že tam nic takového, jakože korupce, nebylo. Otázka je, do jaké míry bude někdo hodnotit vhodnost naší komunikace, ale já se vždy pro klienta snažím udělat maximum. Teď záleží, jak to posoudí soud, ke kterému se ta věc dostane,“ řekl Právu Doucha.

Policie podle zjištění redakce soudce Nováka několik měsíců odposlouchávala a rovněž sledovala. Zatímco v případě záznamů hovorů údajně příliš neuspěla, na sledování nasazení policisté prý zaznamenali několik schůzek obou mužů v Chomutově i v Praze a okolí.

Na té poslední, která se odehrála v lednu 2016 jen pět dnů po Malinově propuštění, mělo podle mínění policistů dojít k předání úplatku mezi Douchou a Novákem.

Oba muži se tehdy setkali v Jesenici a zamířili do lahůdkářství v Břežanech u Prahy, které patří Novákovu synovi. Po jejich schůzce ještě týž den soudce zamířil za svou známou, které přivezl peníze. Šlo o zálohu na nemovitost, kterou chtěla dotyčná po Novákovi vrátit.

Předal jí prý 80 tisíc korun, které podle policistů převzal na setkání právě od Douchy.

„Jenže oni žádné předávání peněz nezadokumentovali, protože ani k žádnému nedošlo,“ podotkl k tomu již dříve Doucha.

Po odevzdání zmiňované částky Novákově věřitelce ji policisté i s penězi odvezli na výslech do Prahy. Bankovky si poté vyfotografovali a nechali na nich provést kriminalistické testy na pachové a daktyloskopické stopy, jenže na penězích nic nenašli.

„Policisté sice peníze zajistili, ale nenašli zase nic, žádnou moji stopu, protože ani nemohli najít. Ani z odposlechů rovněž nic nevyplývá,“ tvrdil obviněný advokát.

Soudce Novák se navíc brání tím, že šlo o jeho vlastní finance, že měl dostatek hotovosti na vrácení zálohy, protože prodal svůj penzion za částku cca 2,6 miliónu korun.

Neuspěli ani celníci



Aby policie získala alespoň nějaký důkaz o předání peněz mezi soudcem a advokátem, dohodla se na kooperaci s celní správou. Takže poté, co se oba muži po vypití kávy v Břežanech rozešli, Nováka krátce nato zastavili na silnici celníci a kompletně mu prohledali vůz. Žádné peníze ale neobjevili.

„Je mi záhadou, na jakých důkazech tedy staví moje obvinění. Nevím, kde přišli na osmdesát tisíc, to mi hlava vůbec nebere. Navíc Novák jako soudce vydělává přes osmdesát tisíc měsíčně, a on by si měl vzít takový úplatek a riskovat svou kariéru? To by musel být na hlavu padlý,“ poznamenal k tomu po svém obvinění Doucha.