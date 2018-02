Státní zastupitelství chtělo původně potrestat pořadatele, jehož vinilo z útoku na policistu v civilu, který hned po akci popsal, jak byl napaden. Jenže u soudu vyšly najevo další důkazy, zejména pak videozáběry celé akce, jež situaci ukázaly v jiném světle.

Na videích je totiž vidět policista, jak zuřivě boxuje do několika lidí, a jeho běsnění je ukončeno až zásahem dalších policistů, kteří kolegu srazili k zemi v domnění, že lapají výtržníka.

Nad počínáním strážce zákona se pozastavil i soudce brněnského městského soudu Josef Tatíček, když obžalobu na pořadatele smetl ze stolu.

„Policista dává velmi razantní údery do prostoru, kde je obžalovaný a další osoba. Obžalovaný padá k zemi, policista se otáčí a boxuje do dalšího pořadatele. Je to zase nekompromisní souboj pěstí. Toho si všiml policista z antikonfliktního týmu, který se snaží policistu pacifikovat. Ten, přestože musel vědět, že je držen jiným policistou, se ještě otáčí a jde boxovat do dalšího pořadatele. Čtyři lidé tam čelili takovému útoku od policisty a já jsem nepochopil, jaké mělo jeho jednání smysl,“ kroutil hlavou soudce.

Když se osvobozený pořadatel domáhal satisfakce a chtěl po GIBS, aby jednání policisty prověřila, vyšetřovatelé inspekce došli k závěru, že policista nespáchal žádný trestný čin.

Situace prý byla nepřehledná

Podle GIBS tak boxování do lidí, jak jej popsal soud, není zneužitím pravomoci a výpověď policisty, jež vedla k pořadatelově obžalobě, není křivým obviněním.

GIBS své závěry opřela i o tvrzení, že situace na místě byla nepřehledná a že kamerové záznamy nezachytily veškeré dění na demonstraci.

„S ohledem k tomu, že soud v odůvodnění svého rozhodnutí konstatuje pouze profesní a lidské selhání policisty a jeho následnou tendenční a účelovou výpověď, byla věc postoupena k dalšímu opatření k rukám ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,“ rozhodla nakonec GIBS v dokumentu, který na svém webu zveřejnil právní aktivista Tomáš Pecina.