To přitom nebylo jediným pochybením, které policisté u šoféra zjistili. „Po výzvě k předložení dokladů ukázal dvaatřicetiletý řidič cizí státní příslušnosti policistům řidičský průkaz, který měl pouze vyfocený ve svém mobilním telefonu. To, že nemá oprávnění k řízení přívěsu s tak těžkým nákladem, jej asi příliš netrápilo stejně jako to, že přívěs přetížil o více než jednu tunu,“ sdělila mluvčí policie Lenka Sikorová.

Řidič naložil na malý přívěs velký náklad.

FOTO: Policie ČR

Tak extrémním překročením hmotnosti přívěsu dochází ke snížení brzdných účinků, čímž může být ohrožen provoz na silnicích.

FOTO: Policie ČR

„V souvislosti s prováděnou kontrolou bylo také zjištěno, že na tažném osobním automobilu značky BMW jsou na předních sklech řidiče a spolujezdce nalepeny nehomologované fólie, které snižují propustnost světla, a tedy i viditelnost z vozidla a do vozidla,“ doplnila mluvčí výčet přestupků.

Řidiči byla uložena kauce ve výši 50 tisíc korun a zakázána další jízda.