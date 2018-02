„Není pochyb, že pachatelem byl obžalovaný,“ potvrdil listopadové rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem s pobočkou v Liberci předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Podle něj je evidentní, že oba poškození identifikovali Gibla se stoprocentní jistotou.

Podle soudů to ani nikdo jiný než Giblo být nemohl. Mimo jiné kvůli tomu, co během útoku poškozeným říkal. „To máš za to. Doufám, že tak dopadnete všichni. Doufám, že bude klid,“ řval na muže Giblo. Ten s nimi totiž měl dlouhodobé konflikty ohledně nepořádku a hluku. „Podle odvolacího soudu je identifikace stoprocentní i ohledně hlasových projevů (útočníka),“ dodal soudce s tím, že v rámci vyšetřování žádná jiná osoba, která by měla vůči poškozeným takto hovořit a jednat, zjištěna nebyla.

Giblo zaútočil na své sousedy před Vánoci roku 2016 v Desné. Vyzbrojil se kovovou tyčí a hodinu před půlnocí vtrhl do jejich bytu. Oba poškození byli v době útoku pod vlivem alkoholu. Jeden z nich nejprve Giblovi otevřel dveře, odsouzený mu hned vrazil jednu pěstí a začal jej mlátit tyčí.

Poznali ho podle hlasu, očí i chůze



Muži zpřelámal žebra, kosti, lopatky a nos. Poté se s tyčí vrhl i na jeho přítomného známého, kterého rovněž minimálně osmkrát udeřil tyčí. Celkový výčet zranění obou mužů je ve spise na jeden a půl stránce formátu A4. Jeden z mužů utrpěl mimo jiné otevřenou vpáčenou zlomeninu lebeční kosti.

I když měl Giblo na sobě masku, oba dva poškození ho podle svých slov identifikovali podle chůze, hlasu, očí, ale i podle toho, že po útoku šel do bytu nad nimi, kde Giblo už dlouho bydlel. Jejich tvrzení podpořila i žena, která s nimi před útokem v bytě byla také.

Giblo tvrdí, že se ničeho nedopustil. V době útoku byl prý u sebe doma a odpočíval. Jeho obhájce Milan Čmelík u odvolacího soudu argumentoval, že podle rekonstrukce nemohli napadení útočníka poznat, viděli prý jen jeho siluetu, a nemohli mu tak vidět například do očí. Na místě nebyly nalezeny ani žádné biologické nebo věcné stopy, které by Gibla s útokem spojovaly.

Podle soudu je to ale pochopitelné, útok tyčí byl velmi rychlý, Giblo se maskoval a navíc byt napadených byl zanedbaný, takže tam těžko hledat nějaké stopy. Čmelík rovněž navrhoval v případě uznání viny překvalifikovat čin na těžké ublížení na zdraví. „Poškození byli tak opilí, že kdyby chtěl útočník skutek dokonat, nebyl by to problém,“ řekl Čmelík.

Jeden z napadených v průběhu vyšetřování zemřel, jeho smrt ale s Giblovým napadením nesouvisela.