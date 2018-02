Rumunsko vydalo podezřelé z dvojnásobné vraždy. Na letišti v Praze si je vyzvedla zásahovka

Muž ve věku 34let a o pět let mladší žena ze Slovenska, kteří měli podle policistů v lednu zavraždit v Dobešicích na Písecku 59letého muže a jeho o pět let mladší manželku, byli vydáni z Rumunska do České republiky. Právu to potvrdila mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.