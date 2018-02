I když oba muže soudy po šesti letech obžaloby zprostily, nálepka podvodníků, kterou dostali zahájením trestního stíhání, znamenala konec jejich tehdejšího byznysu. Od roku 2005 se Petr Holota (50) po státu domáhá mnohamiliónového odškodnění.

První kolo vyhrál, když mu v roce 2015 plzeňský okresní soud přiznal přes 12 miliónů korun za ušlý zisk. To už ale nyní neplatí, protože krajský soud v odvolacím řízení rozsudek zrušil s tím, že pro uznání takové výše odškodnění nejsou splněny všechny předpoklady. Případ proto vrátil znovu okresnímu soudu, aby žalobu znovu projednal a rozhodl.

Holota svůj nárok spojil hlavně s 11měsíčním pobytem ve vazbě. Tvrdí, že proto nemohli s bratrem jako statutární zástupci svoji firmu vést, což postupně vedlo k jejímu zániku. Podnikatel dále poukázal na negativní mediální kampaň, která podle něho trestní řízení provázela. „Ztratili jsme tím na důvěryhodnosti a obchodní partneři s námi přestali spolupracovat,“ stojí v žalobě.

Podle odvolacího soudu je ale třeba vznik škody posoudit ve dvou rovinách, a to jednak protiprávním uvalením vazby a pak samotným trestním stíháním.

Uškodila prý i medializace případu

„V prvním případě je nárok na odškodnění už promlčený. A pokud se jedná o důsledky trestního stíhání, je zapotřebí, aby poškozený uvedl konkrétní dopady na podnikaní, tedy ty skutečnosti, které ovlivnily ztrátu na zisku firmy a v konečné fázi její krach,“ stojí v rozsudku krajského soudu.

A to je také důvod, proč původní rozhodnutí odvolací soud zrušil. „Okresní soud nerozlišil, jaká škoda firmě vznikla vzetím jejích statutárních zástupců do vazby a jaká škoda je přičítatelná k tíži státu z důvodu samotného vznesení obvinění. Dá se totiž předpokládat, že pokud by stíhání obou mužů probíhalo po celou dobu na svobodě, ke škodě by nedošlo, respektive její výše by byla podstatně nižší,“ píše se v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu.

Ani očerňující články v novinách nejsou podle odvolacího soudu samy o sobě protiprávním jednáním státu. „Sice bez trestního stíhání by nebyla medializace, nicméně případnou odpovědnost státu za škodu nelze vázat na to, zda se média ujmou nějaké kauzy a jakým způsobem ji případně rozvinou,“ konstatovali krajští soudci.

Jak dodali, o odpovědnosti státu v této souvislosti by mohla být řeč za předpokladu, že by se orgány činné v trestním řízení vyjadřovaly do sdělovacích prostředků způsobem porušujícím presumpci neviny obviněných. „Jinak platí, že medializace případu je prostým důsledkem zásady veřejnosti trestního řízení. V tomto konkrétním případě ale nelze přehlédnout, že pomluvy o nekalém podnikání obou bratrů se zřejmě v důsledku konkurenčního soupeření šířily i prostřednictvím médií ještě před zahájením jejich trestního stíhání,“ uzavřel soud.

Bratři Holotové patřili začátkem devadesátých let mezi největší distributory pohonných hmot v západních Čechách. V jednom období byli dokonce výhradním dodavatelem paliva pro policii. S jejich firmou také v minulosti vedla správní řízení Česká obchodní inspekce ohledně kvality benzínu.