Ve čtvrtek v soudní síni vypovídali další svědkové, většinou známí a přátelé hokejového brankáře. Mezi nimi i ikona zlínského hokeje, reprezentační útočník Petr Čajánek a další reprezentant, obránce Miroslav Blaťák.

Petr Čajánek – kapitán PSG Zlín

FOTO: Patrik Zelenický pro PSG Zlín

„Romanovi jsem poskytl půjčku, která byla uznána. Byla na sedm miliónů korun. Peníze se nevrátily. Až v insolvenčním řízení jsem se přihlásil k pohledávce. Věděl jsem, že podniká, má nějaké aktivity. Měl jsem přehled, co se děje. Měl spoustu rozjetých investic,“ uvedl Čajánek.

Na otázku soudu, zda se cítí být poškozený, dodal: „Necítím se být jeho jednáním poškozený. Byli jsme kamarádi. Necítím se být podvedený. Je to deset let, nějaká doba splatnosti byla asi dohodnutá. Pak jsme spolu komunikovali a reagovali jsme na tu situaci, když mi to nebyl schopný vrátit. Nemyslím si, že by tam byl záměr. Dovedla ho k tomu situace.“

Obdobně hovořil u soudu i další hokejový reprezentant, Miroslav Blaťák. „Roman mne požádal, zda bych mu nepůjčil určitou částku. Nebyl to pro mne problém, znám jej dlouho, i jeho manželku. Bylo to v polovině 2013. Šlo o dva milióny korun. Mělo to být splacené do dvou let. Řekl mi, že půjčka je na pivovar. Že nemá hotovost,“ vysvětlil soudu Blaťák.

Miroslav Blaťák se raduje z branky do sítě Finska.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Na rozdíl od Čajánka se však cítí být poškozen. „Přišel jsem o své peníze,“ odpověděl Blaťák.

Hrozí mu až deset let



Romanu Čechmánkovi hrozí až desetileté vězení. „Obžalovaný se dopustil zločinu podvodu. Uzavíral dohody a smlouvy, přestože věděl, že mu jeho finanční situace nedovolovala plnit podmínky dané smlouvami. Nebyl schopný splácet sjednané úvěry. Později se stal pro poškozené nekontaktním. Byl si vědom tíživé situace a závazků ke svým dřívějším věřitelům,“ konstatoval v obžalobě státní zástupce Petr Matoušek.

Roman Čechmánek se zdraví se svými spoluhráči Miroslavem Blaťákem a Petrem Čajánkem (sedící).

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Podle obžaloby se bývalý hokejový reprezentant sebeobohatil tím, že jiného uvedl v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Podvodů se podle žalobce Čechmánek dopouštěl ve Zlíně a v Holešově na Kroměřížsku. Odebíral na základě smluv služby, stavební materiál a bytové či restaurační vybavení.

Stěžuje si na postup prodeje v insolvenci



Bývalý reprezentační brankář u soudu v pondělí využil svého práva a odmítl vypovídat. Na svou obhajobu Čechmánek pouze uvedl, že „nikdy nejednal v podvodném úmyslu“. „Kdyby se v konkurzu prodával můj majetek za tržní ceny, věřitelé by všechny své pohledávky dostali. Byl jsem však vydán napospas konkurznímu správci. Můj majetek v době vyhlášení insolvence byl mnohonásobně vyšší než pohledávky a dluhy,“ vysvětlil Čechmánek.

Podle jeho slov dosahoval hodnoty přes osmdesát miliónů korun. „Kdyby insolvence nebyla vyhlášena, tak jsem byl bez nějakých problémů schopen splatit všechny dluhy, které jsem měl. Způsob vedení insolvence považuji za naprosto neprofesionální a tam vidím ten majetek, jak utíká mezi prsty a mizí někde pryč,“ řekl Čechmánek.

Bývalý hokejista provozoval ve Zlíně minipivovar s restaurací, ve kterém vařil pivo Lev. Už po zhruba roce fungování jej však musel zavřít. Insolvenční správce jej poté podle Čechmánka prodal hluboce pod tržní cenou společnosti Synot, a to za sedm miliónů korun. „Jeho hodnota přitom byla kolem třiceti miliónů. Jen když jsem starý dům kupoval, zaplatil jsem za něj přes deset miliónů,“ uvedl na adresu insolvenčního správce Čechmánek.