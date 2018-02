Podle obžaloby byli oba muži 16. září 2015 členy pětičlenného gangu, který loupil v horusické firmě. Nepodařilo se však prokázat, že mají podíl na smrti dvou obětí. Soudní senát je neuznal vinnými z trestného činu vraždy, jak navrhovala obžaloba.

„Nepodařilo se zadržet všech pět pachatelů. Z toho také plyne rozsah dokazování a jistota nebo nejistota, že by pánové byli odpovědní i za trestný čin vraždy. Výpovědi obou obžalovaných jsou mírně upravovány, ale to, jak to ve skutečnosti na místě vypadalo, je možné rekonstruovat,“ uvedl v odůvodnění rozsudku soudce Petr Černý. Upozornil, že Ivanovskyj pouze hrozil pistolí a Simon svazoval oběti.

Násilí se podle rozhodnutí soudu dopouštěli především dva další členové skupiny Viktor Bobak a Andrej Smal. Skupinu potom vedl Vitalij Reprincev. Všichni tři jsou na útěku a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. „Nejvíce špinavou práci dělali pánové Bobak a Smal, kteří přijeli z Ukrajiny jenom za tímto účelem,“ upozornil Černý.

Dostali 300 tisíc



Komando zaútočilo večer a většinu svých obětí spoutalo. Některým dali na hlavu papírové krabice a bili je do hlavy výfukem od motocyklu, do ležících zaměstnanců kopali. Spoutali a tloukli i ženu.

V bití prý pokračovali i po tom, co jim vydali přes tři sta tisíc korun. Na loupež ve firmě si připravili i plánek a přijeli vozem z Brna. Zbylí tři pachatelé zatím policistům unikají, je na ně vydán mezinárodní zatykač.

Nemyslím si, že by byl Ivan Ivanovskyj vinen dvojnásobnou vraždou. obhájce

Za zločin vraždy, těžké ublížení na zdraví, přečin ublížení na zdraví a porušování domovní svobody hrozilo oběma mužům až doživotní vězení. „Pachatelé se na přepadení předem domluvili v Brně, kde měli zázemí. Předem věděli, že jedou pro peníze a budou muset užít násilí. K útoku došlo v dílně, ale i na zahradě a v domě,“ upozornila v závěrečné řeči státní zástupkyně Libuše Pospíšilová.

Byli profesionálové



Zmínila, že při brutálním útoku zemřeli dva lidé a dalších šest lidí bylo zraněno. „Úkolem skupiny bylo bít majitele, aby vydal peníze,“ konstatovala žalobkyně.

Způsob přepadení měl podle ní znaky profesionality, když DNA zanechal na dvou místech pouze Róbert Simon. Například také na pásce, kterou útočníci poutali oběti. Ivan Ivanovskyj byl podle obžaloby pravou rukou vůdce gangu Vitalije Reprinceva, který policistům tak jako další dva členové zatím uniká. Recidivista Ivanovskyj měl při přepadení jako jediný střelnou zbraň a hlídal oběti v dílně. Po zadržení však spolupracoval s policií a pomohl ztotožnit další pachatele.

Ivan Ivanovskyi (vlevo) a Róbert Simon u Krajského soudu v Táboře

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Soudní senát dal spíše zapravdu obhajobě, když ba muži přiznali, že byli na místě, ale odmítli, že by se podíleli na bití obětí.

„Nemyslím si, že by byl Ivan Ivanovskyj vinen dvojnásobnou vraždou. V případě, že by byl uznán takto vinným, jednalo by se o aplikaci kolektivní viny. Chápu, že se jedná o kauzu, která budí pozornost. Právo stále ještě naštěstí nestojí na principu kolektivní viny, ale je nutné zkoumat, čeho se každý jednotlivec skutečně dopustil. Zavinění musí naplňovat stav mezi jednáním a následkem. Tady je na místě kvalifikace za zvlášť závažný zločin loupeže ve druhém odstavci, když byl spolupachatel,“ hájil svého klienta obhájce Petr Novotný.