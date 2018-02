„Většina útoků byla proti velmi starým osobám. Obžalovaná se představovala jako zaměstnankyně energetické společnosti. V posledním případě tvrdila 92leté ženě, že musí platit za internet. Většinu skutků doznává, uložený trest s ohledem na recidivu a počet útoků se jeví jako spíše mírný,“ konstatoval předseda senátu Aleš Flídr, když zamítl ženino odvolání. Malíková má za svoji kariéru už 13 zápisů v trestním rejstříku.

Žena se soud snažila přesvědčit, že v posledním útoku, který soud kvalifikoval jako loupež, neměla prsty. „Ke všemu jsem se přiznala, pane soudce, i k paní, která mě ani nepustila do bytu. A pak mi policajti dají nějakou loupež, u které jsem nebyla. Já mluvím od začátku jen pravdu, nejsem žádný násilník,“ marně se snažila přesvědčit soud. Při této akci totiž její komplic, který zatím spravedlnosti uniká, jednu ze stařenek pevně držel, když se je nebožačka snažila vystrkat z bytu.

Přímo k soudu se přišla na verdikt podívat i jedna z okradených starých dam. „Vracela jsem se domů a ona ještě s jedním mužem už stáli před vchodem. Hned se ke mně hnali, že na mě čekají, že mám nějaký problém s elektřinou. No a já je pustila do domu a do bytu,“ přiznala Právu seniorka.

„Ta žena, jak kdyby věděla, kam jít, hned běžela do kuchyně, muž mě zatím zabavil u lednice, ukazoval na zásuvku a tvrdil, že je tam porucha, že to nějak jiskří. Když odešli, chybělo mi osm tisíc korun,“ posteskla si důchodkyně.