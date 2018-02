„Jde o první případ, kdy se podařilo prokázat trávení zvířat tímto nebezpečným jedem,“ řekl novinářům litoměřický kriminalista Lukaš Dastlík. Spolu s kolegy na něm pracovali zhruba dva roky, přičemž podnět k šetření podal všímavý občan.

Nakonec policie obvinila z přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti muže z obce u Úštěku. „Při domovní prohlídce jsme u něj zajistili jed karbofuran, který je v Česku zakázaný. Jedná se o vysoce toxický jed, který se dříve používal v rostlinoléčbě. Kromě toho, že ho používal v rámci své práce, jak nám tvrdí, aplikoval ho do požerových návnad, do vajíček nebo do ryb," řekl Dastlík.

Zemřela kuna a volavka



Divoce žijící zvířata po pozření jedu umírala podle policie v bolestech a křečích. Takto trýznivě uhynula například kuna lesní, straka obecná nebo volavka popelavá.

Policisté zabavili u muže doma 28,5 gramu karbofuranu v potravinových sklenicích. Takové množství by mohlo poškodit zdraví 407 osob, případně zapříčinit smrt 37 dospělých lidí. „Nejde o první případ, kdy jsme přijali oznámení o otravách psů či ptactva tímto nebezpečným jedem. Ve všech předchozích případech se nám ale nepodařilo pachatele odhalit,“ připomněl Dastlík.

Muž čelí obžalobě i z nedovoleného ozbrojování, protože u něj kriminalisté našli také neoprávněně drženou zbraň.