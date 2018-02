Dopisy neznámá osoba posílala v rozmezí přibližně jednoho měsíce, tedy od konce roku 2017 do současnosti. Nyní policie pátrá po osobě, kterou detektivové podle dostupných informací vnímají jako důležitého svědka.

Vzhledem k nezjištěným informacím ohledně totožnosti a místa pobytu nebo pohybu se policie obrací na veřejnost s identikitem muže vytvořeným policejní kreslířkou. Identikit by měl být relevantní ze 75 %.

„Dosud zjištěné poznatky vypovídají také o tom, že svědek, kterého kriminalisté hledají, by měl být ve věku cca 40–50 let, zanedbaného zevnějšku, možná až nemocného vzezření. Měl by být menší, vychrtlé až rachitické postavy. Obličej by měl mít vyzáblý, tváře propadlé s vystupujícími lícními kostmi. Na hlavě by měl mít prořídlé, „umaštěné“ a neupravené světlé vlasy v délce přibližně 10 cm, které po stranách nepravidelně odstávají,“ popsal hledaného svědka mluvčí.

„Pokud osobu poznáváte, znáte její totožnost potažmo místo jejího pobytu, předejte prosím tyto informace policii prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodal mluvčí. Autorovi výhružných dopisů hrozí až tři roky vězení.