O rozhodnutí soudu informovala Česká televize. Tomíček uvedl, že soud rozhodl ve středu. „Budeme čekat, až senát vyhotoví odůvodnění rozhodnutí, poté se budou prostřednictvím prvoinstančního soudu obesílat účastníci řízení,” uvedl mluvčí. Soud má na vyhotovení odůvodnění 30 dní, informovat veřejnost může po doručení odůvodnění všem účastníkům řízení.

Soud obdržel Dahlgrenovo dovolání loni v září. Obhajoba v něm navrhovala, aby Američan zamířil z výkonu trestu do zabezpečovací detence, zvláště s ohledem na svůj psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně jej zadrželi na letišti ve Washingtonu na základě českého zatykače.

Doživotní trest vyměřil Dahlgrenovi ve sledovaném procesu Krajský soud v Brně a potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Dahlgren se letos 11. ledna oběsil ve valdické věznici.