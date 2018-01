Dobeš a Plášková byli v květnu 2015 zadrženi na Filipínách, kde jsou umístěni v detenčním zařízení. Filipínské úřady sice Dobešovi s Pláškovou zamítly žádost o udělení azylu, oba se však proti jejich rozhodnutí odvolali. Rozhodnutí zatím nepadlo.

Případ soud projednával v pátek bez vyloučení veřejnosti. Před soudem vypovídalo několik mladých žen, které se vyjadřovaly k okolnostem seznámení se s esoterickou školou. Popsaly, že se se skupinou vydávaly do zahraničí, například do Malajsie. Dobeš podle obžaloby ženy a dívky na seminářích takzvaně odháčkovával. Tvrdil, že všemožné problémy žen jsou způsobeny háčky, které v nich zanechali dřívější sexuální partneři a které jim znemožňovaly žít plnohodnotný život.

Cítila jsem, že se mi mění stav vědomí, byla jsem trošku omámená. svědkyně

Lektorky školy v čele s Pláškovou dívky podle spisu většinou stimulovaly na pohlavních orgánech a řídily dechové cvičení, poté se nečekaně objevil Dobeš a zpravidla vykonal na ženách krátkou soulož. Tou měly být takzvané háčky uvolněny.

Neměla zkušenosti



„V místnosti jsme byli asi čtyři, odháčkování se týkalo mě,“ vzpomínala jedna ze svědkyň. Na dotaz předsedkyně senátu Ivety Šperlichové i státní zástupkyně žena upřesnila, že šlo o pohlavní styk, přítomnost další osoby při tom jí údajně nevadila.

Další ze svědkyň připustila, že při jednom z pobytů došlo k souloži s Dobešem vícekrát, věděla také, že guru průběžně souloží i s její známou.

Cestou od soudu se jedna z vypovídajících svěřila, že si myslela, že jí tato zkušenost pomůže, že před tím neměla mnoho zkušeností, snad jednoho dva sexuální partnery.

„Chvilku mi běhalo hlavou, že je to sekta. Pak jsem si řekla, že nemám jinou možnost a že mi to za to stojí. Zadal mi (Dobeš), jak mám dýchat, měla jsem zavřené oči, nechala jsem si tričko a kalhotky. Cítila jsem, že se mi mění stav vědomí, byla jsem trošku omámená. Potom Jára přišel. V momentě, kdy se snažil do mě dostat, jsem neměla pocit, že bych si měla užít sex. Nakonec se mu to povedlo, bylo to chvilinku,“ uvedla žena.

„Byla jsem mladá”



„Cítila jsem, že jsem přistoupila na něco, co pro mě bylo špatné. Cítila jsem se jako znásilněná, ale bylo mi hloupé to tak pojmenovat i sama sobě. Byla jsem do toho vmanipulovaná,“ sdělila svědkyně. Ještě před pohlavním stykem prý Pláškové, která se na místě nacházela také, řekla, že to nechce.

Členkami Poetrie byly i další svědkyně, které v pátek vypovídaly. Jedna z nich zpočátku chodila na jógu a semináře, pak ji prý Dobeš s Pláškovou pozvali do Malajsie, kde ji Dobeš „odháčkoval”. „Bohužel jsem se rituálu odháčkování zúčastnila vícekrát. Spočívalo to v souloži. V tu chvíli jsem tomu věřila, byla jsem mladá, bylo mi 18, souhlasila jsem s tím,“ řekla.