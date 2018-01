Na čtyřiapadesátileté manžele v Petřvaldu na Karvinsku zaútočil jejich soused, pětačtyřicetiletý Maroš Gajdošík, vloni v dubnu. Podle obžaloby se je kvůli léta trvajícím sporům rozhodl zastřelit svou nelegálně drženou zbraní. Muže vážně zranil, ženu naštěstí nezasáhl, i když se o to opakovaně snažil.

Poté podle obžaloby Gajdošík, který si říká Reskátor, vzal kanystr s benzinem a snažil se poškozeným podpálit dům a auto. Nakonec při příjezdu policejní hlídky otočil zbraň proti sobě a prostřelil si hlavu. Jeho pokus o sebevraždu skončil tím, že oslepl.

Stěžoval si na zdraví



Kromě celého případu se v úterý soud zabýval i žádostí obžalovaného o propuštění z vazby, kterou od něj v pondělí obdržel.

Do jednací síně přišel v úterý ráno Reskátor s téměř třičtvrtěhodinovým zpožděním s bílou slepeckou holí, černou páskou přes oči a v tričku s anglickým nápisem „Já nejsem zlý”.

Dorazil ale jen proto, aby soudce Ondřeje Běčáka požádal o to, aby u líčení nemusel být přítomen. „Nemůžu hýbat prsty na ruce, podívejte se mi na tělo, já jsem samá modřina. Já to kvůli své hlavě nedávám a chci, aby se to dnes konalo beze mě. Bolí mě hlava. Pět měsíců mě nikdo nevzal k doktorovi. Já pořád padám,“ ukazoval soudci obžalovaný Gajdošík.

Soudce s žádostí, aby hlavní líčení proběhlo bez Gajdošíka, souhlasil. Pak muži připomněl, že od něj v pondělí něj dostal žádost o propuštění z vazby. „Rozhodnu o ní dnes. Nechal jsem si poslat ještě zprávu o vašem zdravotním stavu,“ řekl obžalovanému.

Na to mu obžalovaný muž při odchodu z jednací síně odpověděl: „Pane soudce, já vám říkám jedno, já se dneska oběsím. Co řeknu, to udělám. Já se opravdu oběsím.“

Odpoledne soud rozhodl, že obžalovaného z vazby nepropustí. Jednání bude pokračovat zase za měsíc.

Hrozí mu až výjimečný trest

Za pokus o vraždu dvou lidí může jít Gajdošík do vězení na 15 až 20 let, ale hrozí mu i výjimečný trest. Zodpovídá se i z nelegálního ozbrojování.

Soud se začal případem zabývat vloni v prosinci, kdy obžalovaný Slovák tvrdil, že za vše mohou peníze a dlouholeté špatné sousedské vztahy. Soudu tehdy řekl, že si bohužel z toho dne nic nepamatuje. Na adresu sousedů, nejen těch, na které střílel, řekl rodák ze Zvolena, že zpočátku byli kamarádi. Vše prý ale změnily peníze.

„Chtěli ze mě mít oslíčku, otřes se,“ řekl s tím, že odmítl například zaplatit přemrštěné peníze za pozemek s močálem. Tím podle něj začaly půtky mezi ním a sousedy.