„Byl to jižní expres, který jel z Lince přes Budějovice dál do Prahy. Je tam přerušený provoz, zatím to tak odhadují na dvě hodiny, je to přerušení jak regionální, tak dálkové dopravy,” řekla Pistoriusová. Dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu vzhledem k tomu, že je to páteční odpolední špička.

„Nehoda se stala mimo železniční přejezd. Pravděpodobně to byla sebevražda," uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Provoz byl do 16. hodiny zcela zastaven.

FOTO: ČTK