Čtyři odsouzení si proti rozsudku podali odvolání rovnou v soudní síni, další si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Podle předsedkyně senátu Hany Hrnčířové byly nejdůležitějšími důkazy pro rozhodnutí o vině znalecké posudky a policejní odposlechy. Proti nim podávali námitky všichni obžalovaní, podle Hrnčířové ale byly jak posudky, tak povolení k odposlechům v pořádku.

„Z těchto důkazů bylo možno dospět k naprosto jednoznačnému závěru o tom, jakým způsobem obžalovaní navzájem komunikovali, a jak se celá záležitost odvíjela,“ uvedla Hrnčířová. „Je zarážející, že přesto, že policie konala úkony od července (žalovaná činnost trvala od ledna do října 2011), z odposlechů vyplývá, že si soudní aktéři byli sebou jistí a neochvějně věřili tomu, že policie na nic nepřijde,“ dodala.

Obžalovaní (zleva) Tomáš Kraus, Jiří Pilský, Roman Krist, Michaela Jůnová, Jana Kusá, Miroslav Hebký, Vratislav Plíšek, Radim Masný, Dalibor Křepela, Jaroslav Švec, Ivana Salačová a Petr Pohl na snímku z roku 2016.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Při ukládání trestů se podle Hrnčířové snažil soud rozlišit jednání podle podílu obžalovaných a velikosti tendrů. Navíc od žalovaného jednání uplynula už dlouhá doba, a to nezaviněně ze strany obžalovaných. „Máme za to, že není třeba na obžalované působit nepodmíněnými tresty. Nejde o osoby, pro které by bylo nezbytně nutné pro jejich nápravu užít odnětí svobody,“ odůvodnila podmíněné tresty Hrnčířová s tím, že všichni obžalovaní do té i od té doby vedli řádný život.

Více než čtvrtmiliardové zakázky



Patnáct obžalovaných podle obžaloby v roce 2011 ovlivňovalo losování veřejných zakázek, když jimi díky notebookům s upraveným losovacím programem manipulovali. Díky těmto notebookům mohli „vylosovat“ předem vybranou firmu na tu kterou zakázku. A že nešlo zrovna o malé zakázky.

Pilský s Kirstem figurovali v dnes kultovní tzv. „karlovarské losovačce“, zmanipulované soutěži na výstavbu sportovní arény v Karlových Varech

Mezi jedenácti zmanipulovanými výběrovými řízení měli být mimo jiné například na modernizaci komunikací v Jihočeském kraji za 321 miliónů a 251 miliónů, rekonstrukce budovy v Kladně za 135 miliónů, případně úpravu koryta Vltavy za 40 miliónů.

Upravený program podle obžaloby umožňoval provádět i skutečně náhodná losování. Když se však přepnul tlačítkem "vyčistit losování" do zmanipulovaného módu, vybíral předem určené zájemce, jejichž identifikační čísla se do notebooku vkládala přes flash disk. Po skončení losování pak program automaticky a nenávratně odstranil veškerá data. Přítomný notář tak porušení zákona nemohl odhalit.

Ozvěny „karlovarské losovačky”



Mezi odsouzenými je i podnikatelka Ivana Salačová, která v korupční kauze bývalého hejtmana Davida Ratha figurovala jako spolupracující obviněná. V kauze údajně zmanipulovaných losovaček tento status má Jiří Pilský. Podle něj byla losování profesionálně připravená, o tom, že byla zmanipulovaná prý věděl, ale nevadilo mu to. Někteří z obžalovaných ovšem u hlavního líčení uvedli, že Pilského ani neznají.

Pilský s Tomášem Krausem podle obžaloby podvodná losování zařizovali, jejich spoluobžalovaní Roman Krist, Michaela Kristová (dnes Jůnová) a Jana Kusá ho měli přímo provádět. Další čtyři obžalovaní – Vratislav Plíšek, Radim Masný, Miroslav Hebký a Dalibor Křepela – podle žalobkyně Daniely Smetanové program vytvořili. Zbylých šest obžalovaných již zmíněná Salačová, Ondřej Vitha, Jaroslav Švec, Pavel Formánek, Pavel Herout a Petr Pohl byli představiteli vylosovaných zájemců. Vitha v průběhu dvouletého hlavního líčení zemřel.

Patnáct osob bylo obžalováno ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a vyjma Pohla také z dotačního podvodu, případně z pomoci k němu. Deset z nich pak také obžaloba viní z poškození finančních zájmů Evropské unie. Většině z obžalovaných hrozilo až deset let vězení.

Není bez zajímavosti, že Pilský s Kristem figurovali v dnes již téměř kultovní tzv. „karlovarské losovačce“, zmanipulované soutěži na výstavbu sportovní arény v Karlových Varech v dubnu 2006.

Pilský ji organizoval a Krist byl tím, kdo více než půl minuty šátral v nádobě, kde byly lístky se jmény uchazečů o zakázku, než našel ten „správný“. Zatímco karlovarský magistrát dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž půlmilionovou pokutu, protikorupční policie případ odložila.