Soud měl na základě provedených důkazů o vině poměrně jasno. „Motiv (obžalovaného) zde byl jasný – byla to jakási msta, potřeba reagovat na nějaký neblahý vývoj jeho života,“ uvedla soudkyně Iva Říhová s tím, že Chadimovo jednání bylo závažné a nebezpečné. Na druhou stranu bylo při úvaze o trestu zvážit například i to, že k dokonání činu nedošlo nebo že se oběma poškozeným vlastně nic nestalo.

„Soud po zhodnocení celé věci dospěl k názoru, že sice ta sazba je pro tento případ výrazně přísná, a trest se rozhodl ukládat pod spodní hranicí zákonné trestní sazby,“ vysvětlila Říhová. „Na jedné straně se nic závažného nestalo, na druhé straně soud hodnotil nebezpečnost toho jednání a dospěl k názoru, že spravedlivým trestem, který by odrážel to, co se na místě stalo, je trest pod spodní hranicí zákonné trestní sazby ve výměře deseti let,“ dodala.

Zákonná trestní sazba je za dvojnásobnou vraždu nebo i pokus o ni mezi 15 a 20 lety, případně lze uložit výjimečný trest.

BEZ KOMENTÁŘE: Chtěl jsem je vystrašit, tvrdil muž obžalovaný z pokusu o upálení milenců

Chadima se loni v březnu pokusil na Praze-západ upálit svou bývalou manželku s jejím novým přítelem, sousedem z chatové oblasti. Přijel k jeho chatě vybavený kanystrem benzínu. Bývalé manželce nejprve nadával a pak se slovy „já vás tady zapálím” se pokusil polít ženu benzínem, když otevřela dveře. Pak polil benzínem dveře a zapálil.

Ženin druh se snažil utéct oknem, Chadima se ho snažil polít s tím, že ho upálí. To se mu ale nepovedlo, polil proto okno a zapálil ho. Poté se vydal k vedlejší chatce, která patřila jeho bývalé ženě, a rovněž ji zapálil.

Příteli exmanželky se mezitím podařilo oheň ve své chatce částečně uhasit. Když se dostal ven, začal se s Chadimou rvát. Během potyčky Chadima podle obžaloby vytáhl z kapsy nůž, ale muži se podařilo ubránit a zadržet ho do příjezdu policie.

Chadima u soudu tvrdil, že se snažil pár pouze zastrašit. Žena mu prý zkazila život, když si na Chadimových šedesátinách zhruba půl roku před incidentem začala se sousedem a den poté se s obžalovaným rozešla. Navíc mu vadilo, že na chatě udělal nějakou práci jako zateplení, plot a podobně a o vše při rozvodu přišel.

Měl na ni vztek



Soud ale přihlédl k jeho výpovědi z vazebního zasedání, kde uvedl, že na místo přišel se záměrem usmrtit svou bývalou manželku, zabít sebe a zapálit chatu. Chadimův obhájce tak neuspěl se snahou přesvědčit soud o překvalifikování činu na pokus o ublížení na zdraví. „Samotné počínání naplňuje skutkovou podstatu zločinu vraždy ve stadiu pokusu,“ odmítla překvalifikování soudkyně.

„Moc toho lituju, co jsem udělal. Měl jsem vztek na manželku, protože mě vyhodila z bytu. Moc se za to omlouvám, byla to chyba, už bych to nikdy neudělal,“ kál se na závěr hlavního líčení Chadima.