Kadečka byl jedním z taxikářů, kteří loni v září na pražském Letišti Václava Havla protestovali právě proti alternativní taxislužbě Uber. Auta jejích řidičů obestupovali a polepovali nálepkami Illegal Transport. Vzduchem létaly vulgární nadávky. [celá zpráva]

Když jeden z řidičů Uberu přijel k Terminálu 2 letiště, vyzvedl klienta a chystal se s ním odjet, začali mu protestující bouchat a kopat do auta. Obžalovaný Kadečka si mu podle obžaloby stoupl do jízdní dráhy, opřel se rukama o kapotu a hřbetem ruky dvakrát udeřil do čelního skla, které rozbil.

Taxikář: V afektu jsem bouchnul

Kadečka svůj čin v podstatě nijak nepopíral, jen se ozval proti tvrzení obžaloby, že řidiči Uberu do jízdní dráhy vstoupil. „Nevstoupil jsem do jízdní dráhy, už jsem tam stál,“ uvedl Kadečka. „Chtěl jsem nějak zabránit jeho odjezdu, dokud nepřijede policie, protože stál na zákazu zastavení,“ vysvětlil své počínání.

Řidiči Uberu jsou podle něj nelegální, a policie tak měla vyšetřit, proč na letišti vysazuje zákazníky a stojí na zákazu. Údery do auta nicméně přiznal. „V afektu jsem mu bouchnul do přední kapoty a do okna,“ řekl Kadečka. Bránil se tak tomu, že se proti němu řidič Uberu rozjel.

„Můžeme tě nechat zmizet!”



Ten se soudního jednání nezúčastnil, v přípravném řízení ale uvedl, že kvůli obležení svého auta taxikáři popojel asi dvacet centimetrů, aby naznačil, že chce odjet. Po chvíli svému zákazníkovi řekl, ať si raději najde jiný odvoz, a čekal na policii, až to vyřeší. Při placení parkovného mu jiný taxikář měl sdělit, že mu „Praha bude malá“ a že jej „můžou nechat zmizet“.

Vzhledem ke Kadečkově přiznání i dosavadní trestní bezúhonnosti navrhovala státní zástupkyně podmíněný trest. Proti tomu Kadečka namítl, že se záznamem v rejstříku by nemohl vykonávat svou živnost. „Toho, co jsem udělal, lituju. Ale přijde mi absurdní podmínka kvůli rozbitému oknu,“ namítl taxikář. Žalobkyně i proto souhlasila s případným alternativním trestem ve formě veřejně prospěšných prací.

Soudkyně Klára Jantošová k němu nakonec přistoupila a vyměřila Kadečkovi osmdesát hodin. Řidiče Uberu pak s nárokem na náhradu škody odkázala na občanskoprávní řízení.