Bývalá sanitářka zabila druha jedinou ranou nožem do srdce, dostala šest let

Krajský soud v Brně poslal ve středu na šest let za mříže bývalou sanitářku, která jedinou ranou kuchyňským nožem do srdce zabila loni v srpnu o deset let staršího druha. Ukončila tím ostrou hádku, při níž ji muž fyzicky napadl. Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou. Žena se proti rozsudku odvolala.