Jednou z verzí je právě i to, že pachatelé byli dva a jeden po činu utekl.

S manželským párem žily v domě tři děti. Všechny skončily v péči lékařů. Nejméně jeden pachatel měl podle informací Novinek svázat manželský pár a poté před jeho zraky znásilnit nezletilou dceru. Poté pachatel oba rodiče zabil. Znásilněné dívce je 13 let. Policie zatím vyšetřování případu vůbec nekomentuje, oficiálně sdělila pouze to, že na místě nalezla tři mrtvé. Podle informací Práva pachatel zabil i psa, byl to postarší muž s kriminální minulostí.

Na místě činu v zahrádkářské kolonii mezi Českým Újezdem a Střížovicemi u domu ani v okolí již policisté v úterý dopoledne nebyli. Policejní páska zůstala na části přilehlého pole a na dveřích domu, kde se čin stal. Do uzavřené zahrádkářské kolonie se jen občas trousili místní zahrádkáři.

„Jdu opravit pletivo, ti darebáci museli jít přes můj pozemek a poničili ho. Včera večer jsem to jen nějak spojil a nyní to jdu dodělat,“ řekl jeden ze zahrádkářů.

Většina zahrádkářů z kolonie byla hrůzným činem otřesená a u uzavřené brány skoupá na slovo. „Nic nevím, netuším, kdo to mohl udělat,“ prohlásil jeden z postarších mužů. Podobně mluvili i ostatní. Později v úterý se policisté do oblasti vrátili, na místě byli i psovodi.

Zavražděný šedesátiletý muž byl předsedou místní zahrádkářské kolonie. „Byl to dobrý člověk, někomu asi muselo šibnout,“ prohlásil zahrádkář, který je v kolonii již 32 let. „Pomáhal jsem to tady zakládat, něco takového nepamatuju,“ dodal.

Objevily se informace, že zavražděný muž pěstoval na své zahradě konopí a s motivem činu to mělo souviset. „To bylo jen jednou a je to už dávno,“ odmítl spekulace soused.

V uzavřené kolonii je zhruba stovka zahrádek. „Trvale tu žijí lidé jen ve čtyřech domech, ten, kde se to stalo, byl jedním z nich,“ řekla jedna z projíždějících seniorek. Na místě před domem se v úterý objevila zapálená svíčka.