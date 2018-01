Vitáskovou Krajský soud (KS) v Brně poslal 22. února 2016 na 8,5 roku za mříže.

VS si na projednání případu vyčlenil sedm jednacích dnů. „Rozhodnutí však může padnout dříve. Záležet bude na délce odvolacích námitek,“ konstatoval předseda senátu olomouckého VS Ivo Lajda s tím, že obhájci VS navrhli i doplnění dokazování včetně výslechu miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, otce obžalovaných majitelů elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun.

Alena Vitásková u olomouckého vrchního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

V kauze se řeší dvě miliardy korun



V kauze jde téměř o dvě miliardy korun, které měly svým majitelům zmíněné solární elektrárny vydělat. Podmínkou bylo, aby se do provozu dostaly do konce roku 2010, protože úderem nového roku se o polovinu snížily výkupní ceny elektřiny.

Oba podniky licenci 31. prosince 2010 dostaly, ačkoli podle soudu rozhodně nebyly dokončeny. Když došlo po dvou letech na prověřování licence, Vitásková se svou podřízenou Michaelou Schneidrovou podle obžaloby pomohly zamést pod koberec pochybnosti provázející udělení povolení. Schneidrová si u KS vyslechla stejný trest jako Vitásková.

O rok méně u KS „vyfasovali“ Alexandr a Zdeněk Zemkovi, kteří podle jeho verdiktu podepsali nepravdivý předávací dokument, přestože věděli, že elektrárny nejsou hotové. Před soudem oba tvrdili, že netušili, co se na stavbě děje.

Technici Vladimír Čimpera (5,5 roku vězení), Jan Hudeček (6 let), Jaroslav Krym (6 let) a Karel Šupina (5,5 roku) se podle verdiktu KS podíleli na zmanipulovaných podkladech, na jejichž základě pracovnice ERÚ Ilona Floriánová (od KS odešla bez trestu) povolení vydala.

Dala možnost zastavit přezkumné řízení



Vitásková u KS tvrdila, že se nemohla na solárním podvodu podílet, protože do úřadu nastoupila až osm měsíců po udělení licencí. Jenže její vinu soud spatřil v tom, že když se v roce 2012 začaly licence prověřovat, dala možnost Schneidrové zastavit přezkumné řízení, i když věděla, že se její podřízená dobře zná s miliardářem Zdeňkem Zemkem starším, otcem majitelů obou elektráren.

Podle KS se právě při přezkumném řízení chyba, kterou ERÚ udělal tím, že elektrárnám vydal licence, mohla napravit. „Jenže tady se naopak udělalo všechno pro to, aby tato snaha byla zmařena. Vitásková svou podřízenou podpořila a k odebrání licence tak nemohlo dojít,“ vysvětlil verdikt KS soudce Aleš Novotný.

Vitásková vinu kategoricky odmítla. „Cítím se naprosto nevinna, mimo jiné i proto, že celý případ se stal osm měsíců před tím, než jsem na ERÚ nastoupila,“ uvedla už dříve Vitásková, která v čele ERÚ skončila v srpnu, kdy ji vypršel šestiletý mandát.