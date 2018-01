„V obci Drahanovice řídil muž v sobotu vozidlo značky Toyota ve směru na Kníničky. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a najel na vyvýšený ostrůvek, narazil do dopravní značky, posléze do dvou líp a jeho jízdu ukončily až boží muka,“ informovala mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Miluše Zajícová.

Zkouška u řidiče ukázala hodnotu 2,79 promile.

„Při nehodě řidič utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice, kde byl nařízen také odběr krve. Škoda na poškozeném vozidle, stromech a božích mukách byla předběžně vyčíslena na 343 tisíc korun. Řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí peněžitý trest, zákaz činnosti případně trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let. Nehoda je nadále v šetření,“ řekla Zajícová.