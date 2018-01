Obhajoba spatřovala porušení ženiných práv v tom, jak justice přistupovala k dokazování. Krajský soud v Plzni odmítl zadat revizní gynekologický a porodnický posudek, Vrchní soud v Praze pak odmítl provést jako důkaz expertizu, kterou obhajoba předložila.

Podle ústavních soudců justice nechybovala. „ÚS neshledal neprovedení důkazu dalším znaleckým posudkem ani odůvodnění tohoto neprovedení jako rozporné s ústavně zaručenými právy stěžovatelky, a proto ústavní stížnost odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný," stojí v usnesení.

Ovládl ji strach



Cizinka porodila životaschopnou holčičku ve sprše. Pak na ni položila ručník a dvakrát jí dupla na hlavičku a na další části těla. Novorozence pak zabalila a šla ven v úmyslu zbavit se ho v nedaleké řece. „V důsledku vyčerpání po porodu ale došla jen ke kontejneru, kam ho chtěla hodit. Ještě než se tak stalo, přiběhl její přítel, který dítě vzal a zavolal záchranku,“ konstatovala již v minulosti žalobkyně.

Prý ji ovládl strach. „Strašně lituju toho, co se stalo. Bohužel čas už nevrátím,“ rozplakala se obžalovaná žena před Krajským soudem v Plzni.

Obhajoba navrhovala posuzovat čin jako vraždu novorozeného dítěte matkou, což by znamenalo mírnější právní kvalifikaci od tří do osmi let. Soudy ale s odkazem na znalecký posudek vycházely z toho, že matka byla po porodu příčetná. Odvolací vrchní soud pouze snížil trest z 19 na 16 let vězení.