Obviněný muž musel absolvovat nespočet výslechů a vyšetření, navíc se vážně narušilo pouto mezi ním a dětmi. Vyšetřovatelé ale nakonec dospěli k závěru, že muž se ničeho nedopustil, a místo něj na lavici obžalovaných u Městského soudu v Brně skončila jeho bývalá žena, které hrozí až osm let za křivé obvinění.

Žena se na policii dostavila poté, co jí muž oznámil, že by se chtěl rozejít. Vyšetřovatelům oznámila, že manžel se s dětmi tehdy ve věku tři a pět let díval na porno, oblékal se do kostýmu kočičky a v tomto převleku prý močil a kálel. S dětmi měl také provádět praktiky naznačující zneužívání, přičemž prý dětem zakazoval o celé věci s někým mluvit. Poté přidala ještě to, že měl synovi dávat do úst přirození, přičemž vše měla sledovat jeho sestra. Aby toho nebylo málo, manžel ji prý před lety znásilnil a v době těhotenství ji psychicky týral.

Po tomto oznámení soud okamžitě svěřil děti matce a otci s nimi zakázal styk, děti mohl vidět až po několika měsících. „Své děti dlouhodobě podporovala v jejich fantaziích a vymýšlení si praktik otce. Podrobovala je psychologickým sezením, kde byly neustále dotazovány na otcovy praktiky. Po více než ročním jednání a negativním ovlivňování proti otci byl styk možný jen v podobě asistovaného setkávání, děti se k otci chovaly odtažitě,“ prohlásila v obžalobě státní zástupkyně.

Mužovo obvinění se nepotvrdilo



Mužovo vyšetřování policisté ukončili s tím, že nejde o podezření z trestného činu. Po stížnosti manželky případ znovu otevřeli olomoučtí vyšetřovatelé, kteří jej dostali od Nejvyššího státního zastupitelství za úkol přešetřit. Ovšem i oni dospěli ke stejnému závěru a případ uzavřeli.

K výslechům, ale už jako obviněná, musela naopak začít chodit žena. Vyšetřovatelé navíc na brněnský krajský soud oznámili možné pochybení znalkyně, která s kolegyní zpracovala posudek podporující variantu, kterou prezentovala bývalá manželka. Policisté totiž nechali udělat nový posudek, který původní posudek rozcupoval.

„Stojím si za vším, co jsem uvedla. Dům jsem opouštěla se syndromem týrané ženy a dcerka se syndromem zneužívaného dítěte. A přitom jsem to já, kdo zde stojí v pozici obžalované. Já i moje děti jsme se staly obětí orgánů činných v trestním řízení, které se snažily svoje procesní pochybení v případu zahladit tím, že odsouzená budu já. Děti jsou dodnes v nebezpečí, když je nutí stýkat se s otcem,“ prohlásila žena. Opatrovnický soud totiž rozhodl, že když vyšetřování otce očistilo, je načase, aby opět mohl začít s dětmi bývat o samotě.

Řekla, že mě zničí

Muž před soudem přiznal, že neshody v manželství začaly po narození druhého dítěte, sám nakonec navrhl, aby se se ženou rozešli, ale slušně, aby to neodnesly děti.

„Poté, co jsem jí oznámil, že se chci rozejít, řekla, že mě zničí. Dva dny poté odešla i s dětmi a od té doby jsem děti pořádně neviděl,“ zavzpomínal na události staré čtyři roky. Bezproblémový rozchod si přitom podle muže jeho manželka představovala tak, že by dostala byt aspoň za 3,5 miliónu a 40 tisíc měsíčně.

„Žádné porno jsem dětem nepouštěl, žádný takový kostým jsem neměl a ani si nedokážu představit, jak by mohl vypadat. Svědomí mám čisté, dětem ani manželce jsem nikdy nic neudělal. Vztah s dětmi je nyní těžký, i ze zpráv krizového centra, kde probíhají asistovaná setkávání, plyne, že je manželka navádí proti mně. Teprve nyní, po půl roce práce, si syn sedl ke mně na klín,“ řekl.

Případ bude u brněnského soudu pokračovat v lednu.