Návrh na uložení opatření se podává u dětí, které se dopustí protiprávního činu, za nějž by byly v případě dovršení patnácti let trestně odpovědné. V rámci tohoto řízení může soud rozhodnout i o umístění provinilce do výchovného ústavu.

Kameny hoši házeli zpoza několik metrů vysoké betonové zídky lemující silniční průtah obcí. Jedno z vozidel přitom trefili do čelního skla.

„V polovině srpna jsme přijali oznámení od řidiče dodávky Fiat Ducato, který jel ve směru z Plzně na Klatovy, že při průjezdu obcí došlo k poškození čelního skla jeho vozidla,“ uvedla dříve mluvčí policie Dagmar Brožová s tím, že policisté výtečníky dopadli vzápětí. „Jednalo se o dva nezletilé hochy,“ dodala tehdy Brožová.

Řidič vypověděl, že náhle uslyšel ránu a hned viděl, že má rozbité čelní sklo. „Zastavil jsem a všiml si, že na silnici leží kus cihly. Opodál stál nějaký kluk, tak jsem se ho ptal, jestli něco házel. Řekl, že ne, a utíkal do dvora domu u silnice. Tak jsem šel za ním a viděl tam hromadu cihel a kamení. Nikoho jsem se nedovolal, tak jsem telefonoval na policii,“ uvedl řidič.

Mladíci se později policistům přiznali. Tvrdili, že trefovali plachty projíždějících kamiónů, které viděli přes zídku. Podle jejich odhadu to bylo asi tak patnáctkrát. Když po jednom z hodů uslyšeli divný zvuk, starší z nich se běžel podívat k silnici. „Tam stála dodávka a vedle ní nějaký muž, který říkal, že mu někdo rozbil sklo. Běžel jsem se schovat do kůlny na zahradě,“ řekl hoch policistům.