„Po obdržení písemného odůvodnění rozsudku zvážíme případné odvolání,“ řekl Právu právní zástupce nemocnice.

Spor se týkal zdravotního personálu, který byl zařazen u záchranné služby. Jedná se ale pouze o sestry a řidiče, nikoliv o lékaře, kterým mzda o půlhodinovou přestávku krácena nebyla. Zdravotníci požadovali doplatit mzdu za období od února do prosince předloňského roku, kdy pracovali u záchranné služby, která tehdy spadala pod nemocnici. Upozornili na to, že práce záchranáře nemůže být přerušena za účelem jídla.

„I bez přerušení práce ale podle zákoníku práce platí, že takovému zaměstnanci musí být poskytnuta přiměřená doba na oddech a jídlo, která se ale započítává do pracovní doby,“ argumentovali záchranáři v žalobě.

Vedení nemocnice naopak tvrdilo, že práce záchranářů není prací, jež by nemohla být přerušena za účelem jídla, a třicetiminutová přestávka k tomu určená není součástí pracovní doby.

Je povinen splnit pokyn operátora k výjezdu do dvou minut po jeho obdržení. soudce Luboš Koranda

Soud v Klatovech už v minulosti řešil stejný případ, který se týkal jedné ze zdravotních sester záchranné služby. „Z charakteru práce, kterou vykonává člen záchranného týmu, je jasné, že poskytování bezodkladné zdravotní péče je prací nepřetržitou. Je povinen splnit pokyn operátora k výjezdu do dvou minut po jeho obdržení,“ uvedl tehdy při odůvodnění rozsudku soudce Luboš Koranda.

Podle jeho názoru je nepředstavitelné, aby člen výjezdové skupiny záchranné služby mohl v průběhu směny čerpat třicetiminutovou přestávku v práci, po kterou by byl pro zaměstnavatele prakticky nedosažitelný, neboť jednotlivé týmy jsou nezastupitelné.

Hlavně rychlost



„I pokud je záchranář v zaměstnavatelem vymezeném čase na obědě nebo jen mimo prostory určené pro posádky, je stále v dosažení prostřednictvím vysílačky či mobilního telefonu, tak aby mohl do dvou minut sanitkou vyjet na místo. Je vyloučeno, aby nepřerušil oběd či oddech a nedodržel limit pro odjezd na místo, kde je potřeba poskytnout bezodkladnou zdravotnickou péči,“ vysvětlil soudce.

Pokud by tomu bylo opačně, pozbyla by podle Korandy záchranná služba svého základního atributu, a to rychlosti, s níž se dopraví k pacientovi. „Bezpochyby by došlo k přímému ohrožení lidských životů pacientů, kteří spoléhají na to, že se k nim záchranáři dopraví v co možná nejkratším čase,“ uzavřel Koranda.