Kilian podle svých slov přiletěl koncem června po čtyřech letech z Hongkongu, aby se šel léčit kvůli svému pití do pražské psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Nemohl si ale na letišti vybrat hotovost, protože mu prý hongkongská banka snížila denní limit výběru na nulu. A protože neměl peníze, nemohl prý z letiště pryč. Do toho se mu navíc pokazil telefon, snažil se tak komunikovat přes laptop, ale letištní wi-fi prý nefungovala, jak měla. Strávil proto na letišti tři dny, během kterých prý jen pil vodu.

Snažil se prodat jednu ze svých dvou baskytar, které měl s sebou, ale bez výsledku. „Po třech dnech na letišti jsem začal mít halucinace a zdálo se mi, že mě chce někdo zabít,“ prohlásil Kilian.

Zjevovala se mu údajně jistá paní, která si před ním několikrát odplivla. Následně byl prý na promítacím plátně na letišti pro něj vzkaz, že s onou paní měl v minulosti poměr a její syn ho chce zabít. „Měl jsem strach, vzal jsem jednu z kytar na obranu a začal jsem utíkat,“ pokračoval obžalovaný.

Nevěděl, jak se jezdí na černo



Na informacích mu na jeho naléhání, že po něm jde sériový vrah, prý řekli, že se s ním nebudou bavit, a tak z letiště odešel. Celou noc šel údajně z letiště do zhruba 12 kilometrů vzdálených pražských Dejvic, kde si odpočal na lavičce. „Můj stav se začal zlepšovat, jak začalo vycházet slunce,“ popsal Kilian.

Sedl pak na autobus a dojel na letiště. Na dotaz soudkyně, proč nejel rovnou do Bohnic, když už jel „na černo“, odvětil: „Nevěděl jsem, jak se jezdí na černo. Nejdřív jsem to nevěděl, pak jsem to věděl.“

Někde v okolí letiště Kilian vystoupil, protože prý přes dispečink slyšel, jak se na něj domlouvají, že ho z autobusu vytáhnou a zabijí. Schoval se proto ze strachu do křoví.

Hřebík v letadle



Pak přelezl plot a šel dál, dokud nenarazil na skupinu domů. Tam prý začal slyšet hlas svého dědy. „Říkal, že přes ulici bydlí pán, se kterým byli přátelé a že spolu byli leteckými esy někde ve válce, a že pán nechal zarazit do motoru letadla hřebík, aby poškodil motor a děda se zřítil do oceánu,“ prohlásil Kilian.

Vyrazil proto do domu, kde zkoušel všechny dveře bytů, až narazil na jedny, které byly odemčené. Tam našel údajného přítele svého dědy. „Prostě jsem věděl, že je to on,“ uvedl obžalovaný. „Říkal: ‚Tak oni poslali tebe, myslel jsem, že pošlou nějakou blondýnku.‘ Pak řekl, že to nevadí a ať odnesu dva kousky sýra do lednice,“ dodal.

Muž pak prý začal říkat, jak ho všechno bolí, nic ho nebaví a nejraději by nebyl. „Vysvětlil jsem si to tak, že chce, abych mu odtud pomohl,“ pokračoval Kilian. Vzal si z kuchyňského dřezu nůž a muže bodl do krku.

Napadený muž se prý začal bránit holí, tu mu ale Kilian vzal a bodal dál. Šestkrát muže bodl, třikrát přitom zasáhl krk. „Přišlo mi to nefér, když mi předtím říkal, abych ho z toho světa sprovodil.

Mezitím se do bytu snažila dostat ošetřovatelka, Kilian ji ale dovnitř nepustil. Ošetřovatelka proto odešla, ale cestou zavolala policisty.

Kilian z domu odešel. „Udělal jsem tam vše, proč jsem tam přišel,“ odůvodnil svůj odchod. Chvíli se ještě schovával před helikoptérou v křoví, nakonec ho ale zadrželi a odvezli do Bohnic.

Napadenému muži prý napsal, že mu je líto, co se stalo, že byl paralyzovaný duševní poruchou a že mu zaplatí odškodné.

Znalci: Halucinace to nebyly



Podle znalců z oboru psychiatrie ale Kilian žádnými halucinacemi netrpěl a nejednal z chorobné motivace. „Jsem přesvědčen že se trestné činnosti nedopustil z důvodu psychotické motivace,” řekl soudní znalec Ladislav Procházka.

Jinými slovy Kilian neměl podle něj v době útoku halucinace. Mohl trpět leda pseudohalucinacemi, tedy takovými, o kterých ví, že nejsou reálné.

Na alkoholu závislý Kilian podle Procházky trpí organickým psychosyndromem právě v důsledku dlouhodobého požívání alkoholu. Když jej vysadil, prohloubil se u něj hypoglykemický stav. Během útoku měl rozpoznávací schopnosti mírně snížené, ovládací podstatněji. Nebyly však vymizelé.

Znalci jeho psychotickému stavu nevěří mimo jiné proto, že na policii uvedl, že se o svých psychických problémech rozhovoří až poté, co se poradí se svým obhájcem. V Kilianových výpovědích byly i podstatné rozpory, jak svou výpověď upravoval.