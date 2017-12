Je to moje město, tak mluvte česky, řekl Ostravan zahraničním studentům a zbil je

Ostravští policisté pátrají po agresorovi, který 25. listopadu v době po šesté hodině ranní napadl skupinku zahraničních studentů v tramvaji jedoucí z centra Ostravy přes zastávku Nová Ves vodárna. Šlo o dva mladíky a dvě dívky ve věku od 20 do 24 let, kteří za studiem do Ostravy přicestovali ze států Evropské unie.