Podle státní zástupkyně Zdeňky Trkovské se obžalovaný muž dopustil řady pochybení, která se na tragickém následku seskoku podepsala.

„Nebyl splněn počet výukových hodin, u poškozeného zvolil nevhodný typ padáku a chybně mu nastavil zabezpečovací přístroj pro automatickou aktivaci záložního padáku. Dále měl ztížený vizuální kontakt s poškozeným během jeho seskoku, neboť z letadla skákalo více parašutistů,“ vypočítávala žalobkyně.

Upozornila na to, že u poškozeného došlo v důsledku rotace ke zrychlenému a nekontrolovatelnému klesání, když jediné řešení bylo odhození hlavního padáku a vytažení záložního. „Obžalovaný mu k tomu prostřednictvím vysílačky, se kterou byl s parašutistou propojen, neposkytl žádný pokyn a ponechal jej bez jakýchkoliv instrukcí až do jeho dopadu na zem,“ prohlásila Trkovská.

Věřil jsem, že dříve či později odhodí hlavní padák, což automaticky způsobí otevření záložního padáku tehdejší instruktor parašutismu Daniel Mai

Mrtvý mladík byl zařazen do kurzu s dalšími pěti nováčky. Z letadla skákal jako poslední. „Sledoval jsem ho po celou dobu od jeho výskoku po pád na zem, ale nic jsem udělat nemohl. Po opuštění letadla se mu padák normálně otevřel a nafoukl. Až poté se začal otáčet a postupně přešel v plynulou rotaci. Ze země nebylo možné rozpoznat její příčinu. Dát mu nějaký pokyn, co má dělat za situace, kdy není jasné, jaká závada nebo co vlastně krizovou situaci způsobilo, jsem si netroufl. V tu chvíli to bylo obrovské riziko,“ uvedl před soudem Mai, který se výuce parašutistů věnuje více než 20 let.

Spoléhal prý na to, že mladík byl dostatečně poučený v rámci výcviku, jak se má v těchto nouzových situacích zachovat. „Věřil jsem, že dříve či později odhodí hlavní padák, což automaticky způsobí otevření záložního padáku,“ pokračoval obžalovaný muž. Popřel, že by cokoliv během přípravy poškozeného na seskok podcenil.

Nic jsem neporušil, brání se instruktor



„Žádný předpis jsem neporušil. Dotyčný mladík v závěrečném testu zodpověděl správně všechny otázky včetně bezpečnostní procedury právě v případě, kdy se dostane do nekontrolovatelné rotace. Byl poučený, že v této situaci není na co čekat a je třeba to okamžitě řešit odhozením hlavního padáku a vytažením záložního. Ještě těsně před nástupem do letadla jsme si znovu ukázali, kde jsou k tomu patřičné úchyty,“ hájil se Mai.

Před samotným seskokem se nováčků několikrát ptal, zda všemu porozuměli a zda se na ostrý seskok cítí. „Výslovně jsem jim řekl, že by si neměli brát na záda padák, pokud mají pochybnosti, že všemu dostatečně porozuměli. Já sám jsem měl pocit, že s pochopením neměli žádný problém,“ vypovídal dále Mai.

Poukázal také na to, že v okamžiku, když se někdo začne takovému sportu věnovat, je tady vždy bez ohledu na to, zda se jedná o začátečníka či zkušeného parašutistu, riziko i takto tragických následků. „Nicméně přesto jsem si jist, že jsem v rámci své odbornosti udělal všechno, abych tuto míru rizika o účastníkům mého kurzu snížil na minimum, protože úplně ji vyloučit nelze,“ uzavřel obžalovaný muž, kterému za přečin usmrcení z nedbalosti hrozí až šest let vězení.

Soud bude pokračovat výslechem znalce a dalších svědků.