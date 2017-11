Soud zpřísnil trest především hlavě přepadení Alexeji Ložečnikovi, a to z osmi na deset a půl roku. O dva roky déle ve vězení stráví i jeden z řidičů Petr Odinokov. Nejpřísnějšího zvýšení trestu se dočkal Marian Karlovas, místo původních čtyř let si odpyká osm let ve vězení. O rok delší trest dostal i Andrej Istratov, jeden ze dvou obžalovaných, kteří jsou na útěku.

Odvolací soud neměl pochyb, že se skutek stal a že jej spáchali obžalovaní. Odmítl tak obhajobu některých obžalovaných, kteří tvrdili, že nevěděli, co a kde mají dělat. Případně se Ložečnikov hájil tím, že původně do akce šel s tím, že se „pouze“ vymění originální modely hodinek za plagiáty.

Muži obžalovaní z přepadení luxusního obchodu. Zleva: Alexej Ložečnikov, Marian Karlovas, tlumočník, Petr Odinokov a spolupracující obviněný Vitalij Komarovskij

FOTO: Marek Bádal, Novinky

Problém byl podle odvolacího senátu v uložených trestech. „Podle našeho názoru stran ukládání trestů došlo v případě obžalovaných Odinokova a Karlovase k porušení zákona, a sice k mimořádnému snížení trestu pod spodní hranici sazby, která činí od osmi do patnácti roků odnětí svobody,“ uvedl soudce zpravodaj Luboš Vrba s tím, že ani jeden z obžalovaných nesplnil podmínky pro takové snížení trestu.

Podobně i u Ložečnikova neviděl soud důvod pro uložení trestu na samé spodní hranici sazby. „Ložečnikov byl ústřední postavou této trestné činnosti, připravil podmínky pro to, aby mohlo dojít ke spáchání uvedené trestné činnosti a současně byly přibrány další osoby, které přicestovaly z Petrohradu,“ odůvodnil zpřísnění Ložečnikovova trestu Vrba. Tresty podle něj senát ukládal tak, aby odpovídaly podílu jednotlivých obžalovaných, jejich úkolů a účasti na přepadení.

Tři lupiči, tři řidiči



Šestice mužů přepadla loni v zimě prodejnu luxusních hodinek Hublot v pražské Široké ulici. Tři z nich kradli v prodejně, další tři fungovali jako řidiči. Nejprve vešli dva muži v poledne do prodejny, jeden z nich si nechal od obsluhy ukazovat několikeré hodinky, druhý si prohlížel vitríny. O chvíli později přišel do obchodu třetí z obžalovaných.

Muži zneškodnili dvojici zaměstnanců, které spoutali a odtáhli do zadní části prodejny. Pak už si nalezenými klíči odemkli vitríny a ukradli 29 hodinek za více než 13 miliónů korun.

Po loupeži trojice mužů z obchodu odešla, lup dala do opodál připraveného auta, ve kterém už čekal řidič. Ten i s hodinkami odjel, obžalovaní nastoupili do dalšího auta a z místa činu zmizeli. Z Prahy poté odjeli auty a vlakem patrně do Německa.