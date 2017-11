„Nejvyšší soud zamítl naše dovolání. Po dohodě s právníkem podáme ústavní stížnost,” řekla Právu matka.

Silovského poslal koncem února Krajský soud v Plzni na tři roky a tři měsíce do vězení. Po odvolání státního zástupce mu Vrchní soud v Praze zvýšil trest na šest let.

Mladík z Plzeňska se začátkem loňského února vydal do Sýrie, kde se chtěl přidat k bojovníkům takzvaného Islámského státu a zapojit se do jejich válečných akcí. Neměl žádný vojenský výcvik, kdysi pouze střílel ze vzduchovek na plechovky. Měl za to, že přijede do Sýrie, někde najde islamisty a řekne: „Tady mě máte.“ Pak by absolvoval výcvik a šel do války.

Podle svých slov chtěl mimo jiné i „válčit proti Americe kvůli imperialismu a proti Rusům prostě proto, že tam jsou a zabíjejí muslimy“. Se zabíjením lidí prý byl srovnaný, odmítl ale, že by se chtěl podílet na teroristických útocích. U soudu tvrdil, že doufal, že ho zastřelí syrští vojáci a on bude mučedníkem.

Cestu do Sýrie si pečlivě naplánoval, od letenek až po zapůjčení auta, kterým chtěl překročit hranice z Turecka do Sýrie. Na letišti v Istanbulu ho ale zadržela turecká policie, které po pohovoru přiznal důvod své cesty.