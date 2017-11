Osmadvacetiletý muž šel s kamarádem v ranních hodinách po pěší zóně v Praze 5 a míjel dva cizí muže. Jeden z nich náhle bez důvodu silně strčil do mužova kamaráda. Muž se proti chování mužů ohradil, načež utržil ránu do obličeje.

To ho vyprovokovalo a začal agresorům nadávat. Ti na to reagovali dalšími ranami do obličeje a do hlavy. Když se muž skácel, dostal ještě několik kopanců. Přitom mu vypadl z ruky mobilní telefon, který si agresoři sebrali a odešli pryč.

„Naštěstí neutrpěl při útoku nijak zásadní, nebo snad dokonce život ohrožující zranění, nicméně otřesen nečekaným útokem jednoznačně byl,“ popsal situaci policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Hledaní muži u výtahu

FOTO: Policie ČR

Muži po útoku odešli do nedaleké stanice metra. Při cestě výtahem zjistili, že uloupený mobil je zablokovaný, a tím pádem je jim k ničemu. Jeden z nich s ním praštil o zem, až se telefon roztříštil na několik kousků. Zbytek přístroje pak zakopli mezerou do výtahové šachty.

„Případ kriminalisté kvalifikovali jako trestný čin loupeže, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ zmínil mluvčí.

Pachatele se policii zatím najít nepodařilo. Proto kriminalisté žádají veřejnost o pomoc: „Pokud muže na záběrech bezpečnostních kamer poznáváte, znáte jejich totožnost, případně místo jejich pobytu či pohybu, předejte prosím tyto informace kriminalistům prostřednictvím linky tísňového volání 158.“