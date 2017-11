K události došlo minulé pondělí. „Arabové v civilu hovořící špatnou angličtinou nás za tmy uprostřed lesa dojeli s vozidlem a bez dovolení nám otevřeli kufr auta. Tvrdili, že jsou policisté, ale ukázali nám pouze jakousi kartičku s tuniskou vlajkou bez jména a čísla. V jednu chvíli se nám podařilo ujet, ale po asi 300 metrech stálo přes silnici další auto a během chvilky jsme byli zablokovaní druhým vozem i zezadu,“ popsal Právu dramatické chvilky muž.

„Zamkli jsme se v autě a volali na tísňovou linku tuniské policie 197. Asi po půl hodině dojeli policisté se samopaly. K našemu překvapení nám zadrželi pasy a museli jsme je následovat na stanici. Zde nám řekli, že nás podezřívají z terorismu, a vyslýchali nás téměř dvě hodiny a nevadilo jim, že je dítě venku samo v autě. Kolem třetí hodiny ráno se nám nakonec omluvili s tím, že jsme asi byli v nesprávný čas na nesprávném místě,“ řekl muž.

Mám za to, že bezdůvodné podezření z terorismu byla provokace. český turista

Rodiče pětiletého kluka jsou nadšenci do geocachingu, tedy hry, při které se pomocí zeměpisných souřadnic hledá skrytá schránka. Právě hledání jedné ze schránek se zvrhlo v dramatický moment.

Zkušenosti velely zachovat klid

„Když nás zablokovali, první myšlenka byla to prorazit autem a ujet, to by nás ale mohli rozstřílet, ještě že zkušenosti velely zachovat klid, vyčkat a jednat,“ přiznal muž. Rodina je přesvědčena, že mohlo jít o provokaci tuniské policie.

„Neznám v Tunisku případ, kdy by nějaký atentát spáchali občané Evropské unie, vždy se jednalo o muslimy a lidi z arabského světa,“ přemítal o důvodech zadržení muž.

„A oni z terorismu podezřívají českou rodinku s malým dítětem, kteří tady jsou ubytovaní osm dní na hotelu s německou cestovkou. Stále volali kamsi na vnitro, aby jim prověřili hru geocaching, přitom tato hra se v Tunisku hraje léta a ověřit se dá online na mobilním telefonu. Připadá mi to spíš jako provokace, jako vzkaz Evropské unii: vy nás muslimy podezíráte z terorismu, tak stejně tak my budeme podezírat vás,“ zauvažoval.

Sám je přitom absolvent Policejní akademie v Praze. „Jsem přesvědčen, že terorista by ke krytí nikdy nepoužil registrované auto z autopůjčovny, k tomu registrovaný pobyt v hotelu a malé dítě v autě. Procestoval jsem 80 zemí světa, měl jsem řadu kontaktů s policií i vojáky, a pokud byl nějaký problém, vždy se vše rychle vysvětlilo. Proto mám za to, že bezdůvodné podezření z terorismu byla provokace,“ prohlásil.

O svém zážitku chce informovat ministerstvo zahraničí i ministerstvo vnitra.

„Při cestách do Tuniska se na stránkách ministerstva zahraničních věcí píše jen o riziku teroristických útoků a únosů. My jsme tam přitom narazili pouze na milé lidi, jen občas trochu otravné, když chtěl někdo bakšiš. Ale o riziku kontaktu s policisty není nikde ani řádka. Turisté nejen z Česka by přitom o tomto měli vědět, do podobné situace se může dostat kdokoli další a nemusí to skončit takhle dobře,“ varoval muž.