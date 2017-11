Podle zjištění Práva v této souvislosti policie nyní obvinila bývalého ředitele krajské pobočky ZPMV v Plzni kvůli podezření, že během svého působení ve funkci Urbanovy podvody kryl. Za to měl dostávat určitý podíl z nelegálních příjmů lékaře, které podle závěru vyšetřovatelů činily více než 52 miliónů korun.

„Proti obvinění jsem podal stížnost,“ reagoval na dotaz Práva Jan Brázda, obhájce bývalého ředitele pobočky. Podle něho tvrzení policie, která jsou uvedena v usnesení o zahájení trestního stíhání, neodpovídají skutečnosti. Blíže se k tomu nechtěl vyjadřovat s tím, že je vázán mlčenlivostí.

Státní zástupce Václav Průcha, jenž dohlíží na vyšetřování případu, pouze potvrdil, že došlo k rozšíření trestního stíhání o další osobu. „Víc se k tomu zatím vyjadřovat nebudu,“ dodal.

Až dvě stě tisíc měsíčně za mlčení

Urban mimo jiné vypověděl, že s měsíčními výkazy lékařských výkonů nosil do pojišťovny sto až dvě stě tisíc korun za to, že údaje nebude nikdo prověřovat.

„Jinak by mi tak enormně vysoké částky za vykázanou zdravotní péči nemohly nikdy projít,“ prohlásil už dříve 53letý chirurg, který provozoval osm ambulantních ordinací na Plzeňsku.

Podle nového obvinění to měl být právě bývalý krajský šéf pobočky, který dohlížel na to, aby Urbana nikdo nekontroloval. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že spolu byli domluveni. Jinak se totiž nedá vysvětlit, že by si šéf pobočky z titulu své funkce nevšiml obrovského skoku v nárůstu vykázaných zdravotních úkonů v domácí péči. Zatímco zpočátku si Urban účtoval ročně částky v řádu stovek tisíc, od roku 2009 už to bylo v miliónech.

I samo vedení centrály pojišťovny se v rámci policejního vyšetřování vyjádřilo, že bývalý šéf měl na pobočce přehled o velkém nárůstu vykazované domácí péče ze strany Urbana, a přesto u něj žádná důkladnější kontrola nebyla.

V jednom roce dokonce Urban vykázal domácí péči jako všechna zdravotnická zařízení v celém kraji dohromady. Podle obvinění měl exředitel pojišťovny dokonce Urbanovi dodávat osobní údaje pojištěnců, na které pak lékař vykazoval fiktivní výkony.

Dobře vyplněné tabulky



Policisté také shromáždili důkazy, které ukazují na to, že bývalý ředitel nekryl Urbana zadarmo. Podle obvinění měl dostávat od roku 2006 do roku 2012 měsíčně statisícové částky, které si v hotovosti ukládal. Přitom ještě v červnu krajský šéf Právu tvrdil, že má svědomí čisté.

„Maximálně mi přinesl flašku koňaku k svátku,“ reagoval tehdy na dotaz Práva, zda od Urbana někdy něco dostal.

Jak je možné, že chirurg mohl po tak dlouhou dobu pojišťovnu ve velkém okrádat, ale vysvětlit nedokázal. „Jako nelékař jsem do zdravotnického modulu nemohl. To si řešila centrála v Praze, naši revizní doktoři tam posílali plány kontrol,“ prohlásil už dříve muž, který byl ve funkci ředitele dvacet let.

Přiznal, že revizní lékaři byli zahlceni kontrolami v nemocnicích a na privátní lékaře jim moc času nezbývalo. „Když měl lékař dobře vyplněné tabulky, tak bez problému prošel automatickým systémem kontroly a nikdo se tím dál nezabýval,“ dodal.