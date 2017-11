Trest je na samotné spodní hranici příslušné sazby za usmrcení z nedbalosti. Velmi krátkou dobu zákazu řízení soudkyně Ivana Šostáková odůvodnila mimo jiné tím, že obžalovaný je profesionální řidič a automobil pro něj představuje zdroj obživy.

Nehoda se stala letos 12. června v Novém Jičíně. Řidič dodávky značky Renault si po zastavení vozidla odešel koupit svačinu, ovšem nezajistil auto proti pohybu. Vozidlo se samo rozjelo, projelo křižovatkou, za kterou najelo na chodník, kde následně povalilo a přejelo procházející chodkyni.

Záchranáři 59letou ženu resuscitovali a převezli do nemocnice. Při předání na urgentním oddělení se však její stav výrazně zhoršil a lékaři konstatoval smrt.

„Je mi to moc líto, chtěl bych se vám ještě jednou omluvit. Bohužel už se to nedá vrátit zpátky,“ řekl u soudu obžalovaný řidič, který svoji vinu plně doznal. Znalecké posudky ukázaly, že automobil neměl žádnou technickou závadu, a pokud by byl řádně zajištěn, nemohl se na velmi mírném svahu rozjet.

Obžalovaný řidič Josef Galia u Okresního soudu v Novém Jičíně.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Podmíněný, ovšem přísnější trest ve spojení se zákazem řízení motorových vozidel navrhoval i státní zástupce s tím, že je třeba přihlédnout k řidičově bezúhonnosti a k tomu, že se ke svému pochybení doznal a vyjádřil upřímnou lítost. Pozůstalým dokonce poslal omluvný dopis a částku 20 tisíc korun, kterou ale příbuzní nepřijali. Následně odmítli i částku 100 tisíc korun.

Řidičův obhájce v hlavním líčení navrhoval podmíněné zastavení trestního stíhání, upozorňoval také na to, že vozidlo se dalo do pohybu částečně i vlivem stavebních prací, které v jeho těsné blízkosti probíhaly. Soud ale jeho návrhu nevyhověl.

Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné odvolání. Syn zabité ženy při odchodu ze soudní síně řekl, že trest je podle jeho názoru postačující. „Jaká je délka trestu, na tom vůbec nezáleží. Život už to nevrátí. Myslím, že potrestán je dost,“ řekl.