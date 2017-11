Podvod Wilk podle spisu zosnoval před pěti lety. Firmě, která na domě měnila okna a dveře, totiž tvrdil, že jí zaplatí další společnost, jež se na rekonstrukci také podílela. Jenže tato společnost byla jen prázdnou schránkou, na stavbě nic neprováděla a přes nastrčeného jednatele ji ovládal právě Wilk.

Pokud by vše vyšlo podle plánu, spadl by dluh na bývalého horníka, který ihned po svém ustanovení jednatelem společnosti podepsal Wilkovi plnou moc. „Tento bezdomovec požívající alkohol neměl ani páru o tom, co to obnáší být jednatelem společnosti. Obžalovanému bylo lhostejno, jak to dopadne s nezaplacenou fakturou za okna, myslel, že v případě komplikací bude popotahován právě bílý kůň,“ popsal již dříve situaci státní zástupce.

Své stíhání považuji za absurdní. obžalovaný

„Oslovil mě pan doktor Wilk, že potřebuje podepsat nějaký papír. Tak jsme odjeli do Brna, tam jsem jim dal u nějakého advokáta občanku a podepsal jsem to, ani jsem ten papír nečetl,“ nezapíral bývalý horník. „Když jsou peníze, vypiju čtyři až pět litrů vína za den. Když peníze nemám, je půst,“ dodal ještě ke svým současným aktivitám.

Poslal zálohu



Wilk měl přitom věc dobře promyšlenou. Aby dodavatelská firma neměla žádné pochybnosti, dostala dopředu zálohu vychytrale z účtu firmy, od níž advokát držel plnou moc. Ovšem peníze nastrčené firmě musel nejprve poslat ze svého účtu.

Sám právník před soudem celou dobu popíral, že by se dopustil něčeho špatného, a tvrdil, že jeho obvinění je falešné a účelové. „Své stíhání považuji za absurdní. Když mě soud odsoudil, překročil meze volného hodnocení důkazů a změnil to na svévoli,“ snažil se Wilk přesvědčit odvolací senát o své nevině.

Jenže odvolací senát v čele s Danou Kancírovou potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Blansku. „V rozsudku jsme nenašli žádné logické rozpory a soud se podrobně zabýval obhajobou obžalovaného. Uložený trest je hlavně výchovný,“ rozhodli soudci s tím, že podmínka a padesátitisícová pokuta není nepřiměřeně přísným potrestáním. Wilkovi totiž hrozilo až pět let vězení.

Vzhledem k pravomocnému odsouzení přišel Wilk o možnost vykonávat advokátní praxi. Zvrátit rozhodnutí soudů by mohl ještě dovoláním k Nejvyššímu soudu.