„Žena přejela z dosud nezjištěných příčin do protisměru, sjela do potoka a tam následně narazila do betonového mostku,“ řekla Právu v úterý šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Řidičce následně pomáhali hasiči. „Uvnitř vozidla byla zaklíněná osoba, kterou hasiči vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Jednotky dále zajistily vozidlo proti vzniku požáru a prozkoumaly potok kvůli úniku provozních kapalin,“ dodala mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Havarované auto v potoce

FOTO: HZS Olomouckého kraje

„Při nehodě žena utrpěla zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehla. Příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uzavřela mluvčí policie.