Plachetkova teta, která u soudu v úterý vypovídala, uvedla, že její synovec ženu neznásilnil a že si poškozená všechno vymyslela a ještě se tím chlubila.

Podobně už u soudu dříve vypovídala někdejší kamarádka poškozené ženy. „Záviděla Plachetku své sestře. On byl vždycky hodný, dobře se o ně staral, chodil do práce, platil byt a všechno,” uvedla.

Dívka to prý na něj několikrát zkusila, ale on ji odmítal. „Chtěla ho pro sebe a pak, když ho asi dostala, vymyslela si to znásilnění. Toužila také být tímto oznámením slavná, aby se o ní mluvilo. Několikrát mi to napsala na Facebooku, než mě zablokovala,“ uvedla svědkyně.

Soud chtěl vyslechnout v úterý kromě tety ještě další dvě svědkyně, které měly přijít, ale nedorazily. Upozornil, že nepřijdou-li vypovídat dobrovolně, nechá je předvést policií.

Někdejší boxer Plachetka usiluje o obnovu procesu v případu znásilnění

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Poškozenou již soud znovu vyslýchat nechtěl kvůli prožitému traumatu, následně však změnil názor.

„Původně jsme ji nechtěli předvolávat vzhledem k psychickým problémům, které po události měla, ovšem nyní poškozená vypovídala zřejmě bez problémů do některých médií, tak soud zaslal předvolání, které se zatím nepodařilo doručit, a telefonicky odmítla komunikovat,“ uvedl předseda soudního senátu Aleš Novotný. Následně v úterý případ odročil.

Odsouzený za vraždu



Plachetka byl jedním z nejúspěšnějších českých boxerů v 90. letech, nebyl daleko od medaile na olympiádě v roce 1996 v Atlantě. V minulosti už ve vězení byl, když si odpykal trest za vraždu matky své tehdejší družky, s níž vychovával dceru.

Ke znásilnění mělo dojít v červenci roku 2011 v Brně-Maloměřicích v Plachetkově autě. Boxer vezl tehdy dvacetiletou sestru své družky na sedadle spolujezdce. Přes údajný odpor mladé ženy ji po zastavení u garáží svlékl a měl s ní pohlavní styk. Pak odjel do Velké Británie, kde byl zadržen a vrácen do vlasti.

Za čin byl Plachetka o rok později odsouzen na osm let, neuspěl ani s odvoláním a následným dovoláním k Nejvyššímu soudu. Plachetka při své obhajobě poukazoval na údajnou nevěrohodnost dívky nebo na to, že se nenašlo její oblečení a na jejím těle se nenašly ani žádné biologické stopy. Posudky psychologů a psychiatrů seznaly ženu věrohodnou.

O obnovu procesu požádal boxer poté, co se podle něj objevila nová svědectví, podle kterých si poškozená celou věc vymyslela.

Již v září soud vyslechl čtyři svědky a Plachetkova advokátka požádala soud, aby si vyžádal mimo jiné záznamy telefonických hovorů.

V případě, že by opětovné projednávání ukázalo Plachetkovu nevinu, měl by odsouzený šanci na morální i hmotné odškodnění a poškozená by mohla být stíhána za křivé svědectví.