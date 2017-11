Emoce Nečesaný jinak příliš neprojevoval. Na rozdíl od přátel a rodiny, kteří ve chvíli, kdy předseda senátu stále vynášel zprošťující rozsudek, propukli v hlasitý jásot.

Naopak připomněl, že boj ještě není u konce, neboť státní zástupkyně Lenka Faltusová se odvolala hned v soudní síni.

Odmítl se také bavit o tom, zda bude požadovat odškodné. „O to mi vůbec nejde. Já chci být hlavně s rodinou, manželkou, dcerou a věnovat se studiu na vyšší odborné škole a pak na vysoké škole,“ řekl novinářům.

Otec: Důkazy byly velmi subjektivní

Jeho otec Luděk Nečesaný byl výřečnější. „Jsem rád, že spravedlnost není slepá,“ uvedl a vzápětí se vymezil vůči práci žalobkyně a policistů.

„Stojí za to se podívat na práci této paní státní zástupkyně a vyšetřujícího policisty. Nadále ta důkazní situace přetrvává od samého začátku tak, že většina důkazů Lukáše vylučuje (jako pachatele – pozn. red.) a ty ostatní jsou velmi subjektivní. V jiné branži, třeba v té, ve které pracuji já, se postup non lege artis trestá tak, že lidé jsou propuštěni, vyhozeni ze zaměstnání. Tady slyšíme, že se jedná o elitní policisty, elitní státní zástupkyni,“ řekl a poblahopřál synovi.

Lukáš Nečesaný u Krajského soudu v Hradci Králové

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Ale nevím, jestli to je nějaké vítězství, protože po čtyřech pěti letech tohoto šíleného martyria, které někteří naši rodinní příslušníci odnesli i zdravotně, možná není co slavit. Ale věřím, že jsme poukázali i na to, že ne vše, co některá média uvádějí, je pravdou,“ řekl Nečesaný starší.

Přepadení kadeřnice K přepadení došlo v provozovně hořického kadeřnictví počátkem roku 2013. Pachatel ženu nejméně šestkrát udeřil do hlavy tupým předmětem, zřejmě polenem, a z peněženky jí ukradl deset tisíc korun. Vážně zraněnou ženu našel její syn, který přivolal lékařskou pomoc. Nečesaný, který se sám na policii přihlásil jako svědek, nepopíral, že v kadeřnictví byl. Prý se chtěl nechat ostříhat. Odešel ale poté, co mu žena sdělila, že již zavírá. Soudy ho v minulosti přesto označily za pachatele a poslaly ho do vězení – vyměřily mu 16 či 13 let. Nečesaný uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, který rozsudky zrušil a muže propustil. Soud poukazoval mimo jiné na selektivní hodnocení důkazů či přehlížení vážných pochybností.

„Lukáš je volný, budeme čekat na odvolání. Nic jiného jsme ani nečekali, vždyť koneckonců to platí stát, platíme to všichni z našich daní. Takže půjdeme znova k dalšímu soudu a budeme dál vynakládat prostředky. Jsme velmi zvědaví, jak bude odůvodnění odvolání paní státní zástupkyně popsáno,“ dodal Luděk Nečesaný.

Nečesaný starší čelí obžalobě z korupce



Soudní martyrium nekončí rodině Nečesaných i kvůli jinému případu. Jak uvedla minulý čtvrtek ČTK, 15. ledna příštího roku začne liberecký krajský soud projednávat korupční kauzu, v níž je mezi obžalovanými i Luděk Nečesaný, ředitel Krajské nemocnice Liberec.

Soudkyně Eva Drahotová uvedla, že trestní senát libereckého krajského soudu zamítl návrh obžalovaných, aby se věcí zabýval v předběžném projednání obžaloby a jejich trestní stíhání zastavil.

Luděk Nečesaný u heliportu liberecké nemocnice (archivní foto)

FOTO: Jaroslav Švehla, Právo

V případu jsou obžalováni tři lidé, kromě Nečesaného ještě jeho manželka a zástupce zdravotní firmy. Obvinění souvisí s údajným předražením dvou zakázek na vybavení kardiocentra a traumacentra liberecké nemocnice o zhruba 23 až 24 miliónů korun. Nečesaný vinu odmítá a je přesvědčen, že zákon porušen nebyl.