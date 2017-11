Po 22 letech dopadli muže, který měl zmanipulovat televizní soutěž Bingo

Po 22 letech byl dopaden v USA Pavel Fantyš, odsouzený za zmanipulování televizní hry Bingo. Uvedl to ve středu server Aktuálně.cz. Sedmičlenná skupina v čele s Fantyšem podle soudů získala v polovině 90. let za pomoci počítačového programu podvodem z Binga nejméně 27 miliónů korun. Fantyš uprchl do ciziny již koncem roku 1995, později byl odsouzen k pěti letům vězení. Soud nyní kauzu znovu projedná.