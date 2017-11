Senát Ústavního soudu (ÚS) se soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem ale neměl pro takové argumenty pochopení a stížnost zkušeného kriminálníka jako zjevně neopodstatněnou odmítl.

Maršál v roce 2015 sebral šestistrunný nástroj violon z 15. století vyrobený z hadího dřeva z auta zaparkovaného na pražském Smíchově. Unikátní nástroj tam nechal hudebník, který přijel hrát na Pražské jaro. Maršál vypáčil dveře auta šroubovákem a kromě nástroje si odnesl i smyčec, struny a starší mobilní telefon. Hudebník si nástroje cenil asi na milión eur (25,5 miliónu korun), znalec jeho cenu odhadl na deset miliónů korun.

Policisté majiteli vrátili ukradený violon za 10 miliónů.

Zdroj: Novinky.cz

Vždyť jsem to vrátil



Maršál podle svých slov očekával, že za nástroj dostane pár tisíc korun, a prý neměl vůbec tušení, jak vzácný a drahý nástroj se mu dostal do rukou. Před soudy se snažil hrát na city s tím, že violon dobrovolně vydal policii a ke všemu se přiznal. Muži, který má v rejstříku už 28 záznamů často právě za majetkovou trestnou činnost, to ale stejně vyneslo vyšší trest, než by si představoval. Proto se obrátil na ÚS.

„O své vlastní vůli a zcela dobrovolně vydal odcizený hudební nástroj s veškerým příslušenstvím. Trestný čin spáchal impulzivně, nevěděl, co se v pouzdru nachází, neboť pouze usuzoval, že jde o hudební nástroj, a nemá žádné vzdělání v oblasti hudebních nástrojů, aby mohl určit jeho hodnotu. Předpokládal, že za prodej odcizeného hudebního nástroje dostane částku několika tisíc korun, a nesouhlasí s jeho ohodnocením jako zachovalého historického nástroje,“ napsal do stížnosti Maršálův obhájce.

Soudci ale pro takové stesky neprojevili žádné pochopení. „Soud provedl relevantní důkazy potřebné pro zjištění, zda se skutek stal, zda ho spáchal stěžovatel, jaká byla jeho motivace, jaké jsou jeho osobní poměry a jaký následek byl jeho jednáním způsoben, čímž si vytvořil dostatečný skutkový základ pro své rozhodnutí. Postupem soudů nedošlo k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele,“ napsali do odůvodnění soudci.