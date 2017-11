Zatímco překupník je ve vazbě, trojice lékárníků je vyšetřována na svobodě.

„Obžalovaný Michal Voštinár v letech 2014 až 2015 v ostravské lékárně opakovaně objednával velké množství nejméně dvou druhů léků dostupných pouze na lékařský předpis. Léky byly vzhledem k jejich množství určeny k užití pro mnoho osob. Obžalovaný je postupně neoprávněně vyvezl na Slovensko,“ uvedla státní zástupkyně Daniela Srbová.

Za celou dobu přitom šlo o desítky tisíc balení těchto léků v hodnotě asi 8,5 miliónu korun. Zisk, který lékárna jen na tomto prominentním zákazníkovi měla, byl vyčíslen asi na 1,7 miliónu korun.

Vůbec nevím, co se s těmi léky dále dělo. obžalovaná Bělková

Provozovatel lékárny Hynek Navrátil k soudu nepřišel, protože je na dlouhodobě plánované cestě v zahraničí. Před trestní senát tak spolu s Michalem Voštinárem, kterého přivedla eskorta z vazební věznice, předstoupil další obchodník s léky Marek Mikulík, který se na dodávkách léků pro lékárnu v Hrabové podílel, a magistra Stanislava Bělková, která s Voštinárem komunikovala.

Požadavky zvyšoval



Jak stojí v obžalobě, Voštinár poprvé do lékárny v Hrabové přišel v roce 2014 s několika recepty na léky na hubnutí, které jsou k dostání pouze na lékařský předpis. Lékárnice Stanislava Bělková mu léky vydala. Později začal Voštinár do lékárny docházet pravidelně a počet receptů, které přinesl, se vždy stupňoval.

„Na těch receptech se mi nic zvláštního nezdálo. Byla na nich razítka různých lékařů,“ vypověděla Bělková do policejního protokolu, který soudce přečetl. Připustila ale, že se jí později s navyšováním objednávek zdálo množství velmi vysoké. „Vždycky když se Slovákův požadavek navýšil, chtěla jsem mít svolení nadřízeného. Ten se mě zeptal, zda Slovák má recepty. Když jsem mu odpověděla, že je má, tak se objednávka navýšila,“ vypověděla do protokolu Bělková. Zdůraznila, že na obchodech neměla žádný profit kromě své zaměstnanecké mzdy.

To, co se s léky dále děje, ji už nezajímalo. „Nevím, nebavili jsme se o tom. Vůbec nevím, co se s těmi léky dále dělo,“ řekla.

Vzhledem k tomu, že provozovatel ostravské lékárny se k soudu nedostavil, soud musí jednání odročit na konec listopadu, kdy by měl proběhnout jeho výslech. Zatím není jasné, kdy bude vyhlášen rozsudek. Za nedovolené nakládání s omamnými a psychotropními látkami čtveřici obžalovaných v případě prokázání viny hrozí až dvanáct let vězení.